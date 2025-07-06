»²µÄ±¡Áªµó¡Ö1¿Í¶è¡×ÌîÅÞ°ìËÜ²½¤Î¼Â¸½¤Ï¡© ºÇÂçÁèÅÀ¡¦Êª²Á¹âÂÐºö¤ËÀìÌç²È¤Ï·Ù¾â¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐºö¸¡¾Ú¤ò¡×¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
7·î20Æü»²µÄ±¡Áªµó »ö¼Â¾å¤Î¡ÖÀ¯¸¢ÁªÂòÁªµó¡×
»²µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢3Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢Á´ÂÎ¤ÎÄê¿ô248µÄÀÊ¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô¤À¤±¤ò²þÁª¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»²µÄ±¡Áªµó¡Ö1¿Í¶è¡×ÌîÅÞ°ìËÜ²½¤Î¼Â¸½¤Ï¡© ºÇÂçÁèÅÀ¡¦Êª²Á¹âÂÐºö¤ËÀìÌç²È¤Ï·Ù¾â¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐºö¸¡¾Ú¤ò¡×¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
½¾Íè¤Ï»þ¤ÎÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÃæ´ÖÉ¾²Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½°µÄ±¡¤Ç¼«⺠‧¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ö¼Â¾å¤Î¡ÖÀ¯¸¢ÁªÂòÁªµó¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Í¿ÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë¡È¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¡É¤Ï¡¢²þÁª¤µ¤ì¤Ê¤¤µÄÀÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¡Ö²áÈ¾¿ô¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²þÁª¤¹¤ë125µÄÀÊ¤Î¤¦¤Á4³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë50µÄÀÊ¤ò¼«⺠‧¸øÌÀ¤Î2ÅÞ¤Ç¼è¤ì¤ÐÂ¤ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¼«⺠ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤¬Ä¾·â¤·¤¿2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤â¡¢¼«¸ø¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ46%¤ÎµÄÀÊ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÏÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ÏÄã¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÄã¸Â»à¼é¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò¼º¤¤À¯¸¢¸òÂå¤¬µ¯¤¤«¤Í¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áªµó¤Î¹ÔÊý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ë32¤¢¤ë¡Ö1¿Í¶è¡×¤Ç¤¹¡£
¼çÍ×¤ÊÌîÅÞ¤¬¸õÊä¼Ô¤ò°ìËÜ²½¤·¡¢Í¿ÅÞ¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ì¤Ð¡¢¾¡Î¨¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«⺠°ì¶¯¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿°ÂÇÜÀ¯¸¢²¼¤Ç¤â¡¢2016Ç¯¤È2019Ç¯¤Ë¤Ï32¤¹¤Ù¤Æ¤Î1¿Í¶è¤Ç¡ØÌîÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô°ìËÜ²½¡Ù¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÌîÅÞ·Ï¸õÊä¤¬¤½¤ì¤¾¤ì11µÄÀÊ¤È10µÄÀÊ¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Á°²ó¤Î2022Ç¯¤Ï¡¢°ìËÜ²½¤¬¼Â¸½¤·¤¿1¿Í¶è¤Ï11¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÌîÅÞ·Ï¸õÊä¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«4µÄÀÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ïº£²ó¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¼çÍ×¤ÊÌîÅÞ¤¬¸õÊä¼Ô¤ò°ìËÜ²½¤Ç¤¤¿1¿Í¶è¤ÏÈ¾¿ô¤Û¤É¤Ç¡¢µÕ¤ËÌîÅÞ¸õÊä¤¬ÍðÎ©¤¹¤ëÁªµó¶è¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ¸¢¼Ô¤Ï¡¢²¿¤ò¸«¤ÆÅêÉ¼Àè¤òÁª¤Ö¤Î¤«?
ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤Ç¤¹¡£³ÆÅÞ¤Î¸øÌó¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÅÞÂ¦¤¬¡Ö¸½¶â¤ÎµëÉÕ¡×¡¢ÌîÅÞÂ¦¤¬¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·¹¸þ¤¬º£²ó¤ÏÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
ºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÆÅÞ¤Ï¡Ä
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îºâ¸»¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢³ÆÅÞ¤Î¼çÄ¥¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§ÀÇ¼ý¤Î¾å¿¶¤ìÊ¬¤ò³èÍÑ
¼«⺠‧¸øÌÀ‧°Ý¿·‧¹ñ⺠
¢§´ð¶â¤ÎÌµÂÌ¤ò³èÍÑ
Î©·û
¢§Âç´ë¶È¡¦ÉÙÍµÁØ¤Ø¤Î²ÝÀÇ+ÀÖ»ú¹ñºÄ
¤ì¤¤¤ï
¢§Âç´ë¶È¡¦ÉÙÍµÁØ¤Ø¤Î²ÝÀÇ¡¦ËÉ±ÒÈñ¤Îºï¸º
¶¦»º‧¼Ò⺠
¢§ÀÖ»ú¹ñºÄ+ÌµÂÌ¤Îºï¸º
»²À¯
¢§·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ëÀÇ¼ýÁý
ÊÝ¼é
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤Èºâ¸»¤ò¤á¤°¤ëÁªµó¸øÌó¤ò¡¢ÀìÌç²È¤Ï¤É¤¦¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«?
¹ñ¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë²ñ·×¸¡ºº±¡¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÃæÌïÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢µëÉÕ¤Ê¤ê¡¢¸ºÀÇ¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿ôÃû±ß¤ÎÂÐºö¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯ºö¤Î¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¡Ù¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥¬¥½¥ê¥ó¤Ê¤É¤ÎÇ³ÎÁ²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤ëÌ¾ÌÜ¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë12Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÀÇ¶â¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¤ÏÉÔ½½Ê¬¡Ù¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¡ØµëÉÕ¤«¸ºÀÇ¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ã±½ã²½¤µ¤ì¤¿ÁèÅÀ¤Ð¤«¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¤½¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½ÂçÀÚ¡Ù¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÛÎã¤ÎÀ¯¸¢ÁªÂòÁªµó¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£²ó¤Î»²µÄ±¡Áªµó¡£³«É¼¤Ï7·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ä¹Ìî,
Ë¡Í×,
²£ÉÍ,
ÇÛÀþ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¶âÂ°²Ã¹©,
ÆÁÅç,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à