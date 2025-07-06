気象台によると、桜島で7月06日午後１時４6分に発生した噴火が、１時間たった午後２時１６分現在も続き、連続噴火となっています。

噴煙の高さは最高で火口から１５００ｍで、噴煙は南東に流れています。

桜島の噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口から約２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）

６日２１時から２４時までは火口から南東方向に降灰が予想されます。６日１５時から７日９時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼０６日１５時から１８時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ７０ｋｍ ５ｋｍ

▼０６日１８時から２１時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ ▼０６日２１時から２４時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ６０ｋｍ ３ｋｍ

▼０７日００時から０３時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ６０ｋｍ ３ｋｍ ▼０７日０３時から０６時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ７０ｋｍ ３ｋｍ

▼０７日０６時から０９時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ６０ｋｍ ３ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

▼鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、志布志市

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