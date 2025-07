歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを更新。

アジアツアーの公演のためシンガポールを訪れた様子を公開しました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 シンガポールでファンから大歓迎 「一丸となって全力でエンタメやりきります」 アジアツアーへ意気込み





浜崎あゆみさんは「TODAY is the day!!!Singapore, let's get loooooooud!!!!!!」と綴ると、動画をアップ。

投稿された画像では、シンガポールの空港と思われる場所で、浜崎あゆみさんが大勢のファンから囲まれる様子や、ファンにサインをする姿、一緒に記念撮影をするショットなどが見られ、その人気ぶりがうかがえます。







続けて「このステージへの誇りとプライド、1人の歌い手として、このShowの作り手として、このチームを命懸けで愛し守り引っ張っていく者として、日本スタッフの皆様・シンガポールスタッフの皆様・一座皆、一丸となって全力でエンタメやりきります」と、その思いを綴っています。



そして、浜崎あゆみさんは「I want you to be a witness of our new history」と、記しています。







この投稿にファンからは「あゆちゃん❤のファンサ 素晴らしいなぁ❤ 羨ましいなぁ❤ 日本からシンガポール公演 大成功応援してますっ」・「私も、漏れ無くayuさんのファンだけど海外の人は純粋なファンが多く熱い 待ちに待ったTAのためにシンガポール🇸🇬公演も頑張って下さい 成功を祈ります❤」・「シンガポール公演あゆちゃん一座が笑顔で無事に大成功しますように…」などの反響が寄せられています。







浜崎あゆみさんは、アジアツアーのシンガポール公演を7月5日、東京公演を7月24日&25日、台北公演を8月2日に控えていて、日々、リハーサル風景や準備の様子などをSNSに投稿しています。





【担当:芸能情報ステーション】