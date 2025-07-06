¡Ö¤¦¤Þ¤¯½¦¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌîÂ¼Í¦¤¬¾¡¤Á±Û¤·8¹æ2¥é¥ó¡¡¤Þ¤¿¤â2»à¤«¤é²¼°ÌÂÇÀþ¤¬ÆÀÅÀ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½À¾Éð¡Ê6Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîÂ¼Í¦¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î8¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó2»à¤«¤éÃ«Àî¸¶·òÂÀ¤¬»àµå¤Ç½ÐÎÝ¡£ÌîÂ¼¤ÏÀèÈ¯¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤Î122¥¥í¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£6·î8Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë°ÊÍè¡¢½Ð¾ì19»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¡õÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¤¤¤È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯½¦¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤¤¤¤·Á¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡2²ó¤â2»à¤«¤éÃ«Àî¸¶¡¢ÌîÂ¼¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¤Î3Ï¢ÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï²¼°ÌÂÇÀþ¤Î³èÌö¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£