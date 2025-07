最高気温は37度になるという<京都大作戦>2日目。源氏ノ舞台を幕開けるのは、2023年に牛若ノ舞台に出演し、今回が初の源氏ノ舞台となるバックドロップシンデレラだ。 ◆ライブ写真 観客の期待感がたっぷりとこもった手拍子や歓声が巻き起こるなか、まずは豊島“ペリー来航”渉(G, Vo)、鬼ヶ島一徳(Dr, Cho)、アサヒキャナコ(B, Cho)がステージへと現れ、その後にでんでけあゆみ(Vo)が登場。 あゆみはさっそく、真ん中を開けろと手を左右に広げ「さあ、いこうか京都大作戦」と、1曲目「バズらせない天才」でど頭からウォールオブデスを起こす。キレッキレのドラム&ベース、小気味いいギターの刻みに乗って、あゆみは客席へと乗り込んでいく。ステージから客席へと命綱のごとく赤いマイクコードが伸びて、クラウドサーフしながら歌う。のっけから丸出しのライブで、続く「ただそんな日々が続いて」でも踊れ、踊れと、その狂喜乱舞な輪を広げていった。 「楽しんでいこう」というあゆみの言葉から、ヘヴィなギターリフに歓声が上がったのは、2017年にリリースし、この曲のおかげか(?)フェス出演が増えていった「フェスだして」(「フェスでれた」という曲もある)。《フェスフェスフェスフェスだせ フェスフェスフェスだせよ》という直球のサビや、キャナコがかわいらしく歌う“だせ!だせ!”という合いの手を、フェスの会場で観客と大合唱する。そこには勝利の雄叫びとも言える、歓喜が爆発している。鬼ヶ島は「源氏! 源氏だー!!」と爆烈なシャウトをしながら、ドラムを叩く。そして曲中だが、豊島は「結成19年、ライブハウスばかりでやってる俺らみたいなバンドが、とんでもないフェスの、とんでもないデカいステージに呼ばれてしまいました」と語る。そして出たからには爪痕を残したいと観客にサビを大合唱させ、うねるようなヘッドバングを起こしていった。 あゆみがバスドラの上に立ち上がり、今年10年ぶりにリリースしたフルアルバム『バックドロップシンデレラ』のジャケ写同様の、見事なジャンプでスタートした「とんでけ鳥」でもダンスを巻き起こし、あゆみは再び客席へと乗り込み熱狂の渦のど真ん中で、汗まみれとなって声を上げる。ノンストップでステージを跳ね回って、客席へと飛び込んでいく、そのエネルギーが凄まじい。 「昨日も遊びに来させてもらっていろんなバンドや10-FEETのライブも見たんですけど、TAKUMAさんがMCで努力は報われないかもしれない、でもすっとぼけていようみたいなことを言っていて。俺たちは別に努力だとは思っていないけど、ライブハウスでやっていることを10-FEETは見ててくれて、こうして声をかけてくれて。俺ら、報われてるんだよ」と豊島はその興奮を語り、「めちゃめちゃ10-FEETのおかげで報われてるんだけどさ、それをすっとぼけてる10-FEETってめちゃくちゃかっこいいよな」と、拍手喝采を起こしていく。 「もっともっとたくさんの人、人間の心と体を動かして踊らせるバンドになるよ」(豊島)と宣言すると、「本気でウンザウンザを踊る」や「台湾フォーチュン」、さらに「月あかりウンザウンザを踊る」とトライバルで、激しくも祝祭的なアンサンブルを打ち鳴らしていく。圧巻だったのは、この「月あかりウンザウンザを踊る」で出現した超巨大なサークル。グラウンドがぽっかりと開き、あゆみの「さあ、踊るぞ!」の合図でその空間が笑顔とダンスで埋まっていく。自分たちで作り出したその光景に「すげえ!」と目を見張りつつ、「世界一熱いフェスで、世界一あったかいフェスで本当によかった」(あゆみ)と、勢いを加速させていった。 すべてのパフォーマンスを集約するような「さらば青春のパンク」では、あゆみはバスドラに乗って10-FEETのタオルを掲げ、また何度も何度もジャンプし、ステージに倒れ込むようにして歌いあげた。彼らのいう“ウンザウンザ”とは、人間の本能を呼び覚ますような音楽だという。待望の源氏ノ舞台、そして任された一発目を、ウンザウンザパワーで最高に熱い景色を作り出していったバックドロップシンデレラだった。 文◎吉羽さおり写真◎青木カズロー セットリスト1.​ バズらせない天才2.​ ただそんな日々が続いて3.​ フェスだして4.​ とんでけ鳥5.​ 本気でウンザウンザを踊る6.​ 台湾フォーチュン7.​ 月あかりウンザウンザを踊る8.​ さらば青春のパンク <京都⼤作戦2025 〜暑さも⾬もお茶のこ祭祭〜><MISSION IMPOSSIBLE-KYOTO 2025 〜No big deal in the heat or rain〜>7⽉5⽇(⼟) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ7⽉6⽇(⽇) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージopen9:30 / start11:00※⾬天決⾏ / 荒天中⽌〒611-0031 京都府宇治市広野町⼋軒屋⾕1▼出演者 ※50⾳順【7⽉5⽇ 源⽒ノ舞台】Age Factory / Ken Yokoyama / 四星球 / SUPER BEAVER / dustbox / […]

The post 【速レポ】<京都大作戦2025>バックドロップシンデレラ、2日目トップバッター「さあ、踊るぞ!」 first appeared on BARKS.