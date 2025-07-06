【地震速報】鹿児島・トカラ列島近海で連続地震 悪石島で震度5強、津波の心配なし
7月6日、鹿児島県のトカラ列島近海で2回の地震が発生しました。
最初の地震は14時07分ごろ発生し、震源地は北緯29.4度、東経129.5度、震源の深さは約20km、地震の規模はマグニチュード5.4と推定されています。この地震により、鹿児島県十島村の悪石島で震度5強を観測。諏訪之瀬島や小宝島で震度3、平島や奄美市、喜界町などでも震度2～1が観測されました。
続いて、同日14時11分にも地震が発生し、気象庁は緊急地震速報を発表。震度5強以上の揺れが再び鹿児島県十島村で観測されました。
震度５強
鹿児島十島村悪石島＊
震度３
鹿児島十島村諏訪之瀬島＊ 鹿児島十島村小宝島＊
震度２
鹿児島十島村平島＊ 奄美市笠利町里＊ 喜界町滝川
震度１
鹿児島十島村中之島徳之尾 鹿児島十島村宝島＊
鹿児島十島村中之島出張所＊ 奄美市名瀬矢之脇町
奄美市住用町西仲間＊ 奄美市名瀬幸町＊ 大和村思勝＊
宇検村湯湾＊ 瀬戸内町西古見 瀬戸内町古仁屋＊ 瀬戸内町請島＊
瀬戸内町加計呂麻島＊ 瀬戸内町与路島＊ 龍郷町屋入 龍郷町浦＊
天城町平土野＊ 伊仙町伊仙＊
14時7分
［震度５強以上が観測された市区町村］
震度５強 鹿児島十島村
いずれの地震についても、津波の心配はないとされています。