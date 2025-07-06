ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ö¤Ê¤ó¤«¥«¥Ã¥³°¤¤¤Í¡×°ËÅì»ÔÄ¹¤Î³ØÀÒµ¿ÏÇ¤Ë¤¢¤¤ì¤Æ¶ì¾Ð¤¤
²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬6Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°11»þ45Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤Ë³ØÀÒº¾¾Îµ¿ÏÇÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
º£Ç¯5·î°ËÅì»ÔÄ¹¤ËÅöÁª¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤òÅÁ¤¨¤ëVTR¤¬Î®¤ì¤¿¸å¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«¥«¥Ã¥³°¤¤¤Í¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï2Æü¡¢»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢»Ô¤Î¹Êó»ï¤Ê¤É¤ÇÅìÍÎÂçÂ´¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¼«¿È¤Î³ØÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½üÀÒ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤¿¤À¡¢·ÐÎòº¾¾Î¤ÏÈÝÄê¤·¡¢¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À¹Í¤¨¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£¶á¤¯»ÔµÄ²ñ¤Ë¼¿¦´«¹ð·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï»ÔµÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢5·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Î¸©ÁÈ¿¥¤¬¿äÁ¦¤¹¤ë¸½¿¦¤òÇË¤Ã¤Æ½éÅöÁª¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÔÄ¹Áª¤Ç¤Ï·ÐÎò¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¸íÇ§¤µ¤»¤ë¸Î°Õ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
6·îËö¤Ë¼«¤éÂç³Ø¤Ø½Ð¸þ¤¡¢Â´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í½üÀÒ¤Î»ö¼Â¤òÇÄ°®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£½üÀÒ¤Î»þ´ü¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¡¢Âç³Ø¸åÈ¾¤Ï¤Þ¤È¤â¤ËÄÌ³Ø¤»¤ºÂ´¶È¼°¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£