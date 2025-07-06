¡Ö¶á¤Ã‼¡×ÍÅ²ø¿Í´Ö¥Ù¥à°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é¡Ä43ºÐ¡õ39ºÐ¤ÎàÌ©Ãåá2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡×¡Ö°¦¶¯¤á¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¶á¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×
¡ÖÆ¬¤Îµ÷Î¥´¶¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖÍÅ²ø¿Í´Ö¥Ù¥à¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)°ÊÍè¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥È¤¬SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤Îàµ÷Î¥´¶á¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÎ¤ÎÊÒÂ¦¤ò¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È´ó¤êÅº¤ï¤»¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î°½Ìî¹ä(43)¤ÈµµÍüÏÂÌé(39)¡£°½Ìî¤¬¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ë±Ç²è¡Ö¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡Á»¦¿Í¶µ»Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Á¡×(6·î27Æü¸ø³«)¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢¡ÖÉñÂæÎ¢¡×¤È¤·¤Æ»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î¡¢¿ÆÌ©¤ÊÃç¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¶á¤Ã¡Ä‼¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤Ê¤Ë¤³¤ì¡×¡Ö¥ª¥Õ¤Ç¤ÏµµÍü¤µ¤ó°¦¶¯¤á¤Î¡¢¤³¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ÎºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ¬¤Îµ÷Î¥´¶¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¶á¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¾Ð¡×¡Ö±«¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÂÐÖµ¥·¡¼¥ó¤¬À¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤ó¤ï¤«¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÏÂ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö±Ç²è¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤¤ÇÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¸«¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÅ²ø¿Í´Ö¥Ù¥à(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢2011Ç¯)¤Ç¡¢µµÍü¤Ï¥Ù¥à¤ò¡¢°½Ìî¤ÏÂè7ÏÃ¤Ç¥Ù¥à¤Ëµß¤ï¤ì¤ë»³ÅÄ¹¬Ê¿¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£