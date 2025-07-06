Á´¹ñÁíÂÎÆ¨¤·¤¿Ê¡²¬Âè°ì¤¬Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ËÀã¿«¡¡1ÅÀº¹¤Ç¾¡¤Á¶å½£²¦¼Ô¡¡¥¹¥³¥¢¥é¡¼Ä¹²¬ÂçÅÎ¤¬¡Ö»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡×¤Ç·è¾¡ÅÀ¡¡¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦Á´¶å½£Âç²ñ¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¶å½£¹â¹»Âç²ñÃË»Ò·è¾¡¡¡Ê¡²¬Âè°ì52¡½51Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡Ê6·î22Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¡¦Ä¹ºê¸©Î©Áí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¥¨¡¼¥¹Ä¹²¬ÂçÅÎ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬»Ä¤ê5ÉÃ¤Ç¥¿¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ßÊ¡²¬Âè°ì¤¬1ÅÀº¹¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Âè4¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ï»Ä¤ê6Ê¬15ÉÃ¡¢48¡½47¤«¤é1ÅÀº¹¤Î¥ê¡¼¥É¤¬¸ß¤¤¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ëÅ¸³«¡£50¡½51¤Î»Ä¤ê16ÉÃ¡¢Ä¹²¬¤¬Áê¼ê¤ÎÄ¹¿ÈÁª¼ê¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤ëÃæ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¥ê¥ó¥°¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´ÖÆþ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¾¿È¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥É¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç·è¤á¤Æ¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¥é¥¹¥È3ÅÙ¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÏÁ´¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£2ÅÙ³°¤·¡¢µÕÅ¾¤âµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ç°æ¼ê¸ý¹§´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¡ÊÄ¹²¬¤¬¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Æ¡£¤ª¤Þ¤¨¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¶å½£²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¼«ÎÏ¤ÇÊ¡²¬¸©¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×½Ð¾ìÏÈ1Áý¤ò¤Ä¤«¤ó¤À·Á¤À¤¬¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£º£Âç²ñ¤ÏÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÂåÉ½³èÆ°¤Ê¤É¤Ç¤½¤í¤ï¤º¡¢½à·è¾¡¤ÎÌø¥±±ºÀï¤Ç¤âÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊ¡²¬Âè°ì¤ÏÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤Î¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢±ÝÌÚÍþ²¢¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ë»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¡¢ÀÜÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹²¬¤â6ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ï¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¡£¶¯¤¤¤·Ç´¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤±¤É¡¢¤³¤ó¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤·Á¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£µÜËÜÍÔ¡Ê3Ç¯¡Ë¤â¡ÖÂç¹ê¤µ¤ó¤ÎÅ¸³«¤ÇºÇ°¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¾¡¤Æ¤Æ°Â¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¡¢É½¾ð¤ÏÀ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤ò½ª¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏàÄ¹¤¤²Æá¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë½Ð¾ì1ÏÈ¤òÁè¤Ã¤¿6·î1Æü¤Î¸©Í½Áª¤Ç¤ÏºÇÂç18ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò´¬¤ÊÖ¤·¡¢½ªÈ×¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤ËÌá¤Ã¤ÆÉô°÷¤¿¤Á¤ÇÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö18ÅÀº¹¤«¤éµÕÅ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¡¢U18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ä¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ÊÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¤³¤³¤«¤é¤Ä¤é¤¤¤±¤É¡¢¤â¤¦1ÅÙ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊµÜËÜÍÔ¡Ë¡£¸½ºß¤Ï8·î23Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡¢¤½¤·¤Æ12·î¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£7·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁ´ÂÎÎý½¬¤Ç¤Ï1»þ´ÖÈ¾°Ê¾å¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤ï¤Ê¤¤´ðÁÃÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤¹Æü¤â¡£Ä¹²¬¤Ï½ªÎ»¸å¤Î¸Ä¿ÍÎý½¬¤Ç¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¥·¡¼¡¦¥à¥µ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ä¡ÊµÜËÜ·»Äï¤Î¡ËÁï¤ÈÍÔ¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È¹×¸¥¤·¤Æ¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¹»ÆüËÜ°ì¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤ÏÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£