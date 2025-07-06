【スパーキングＬＣ】重賞２連勝中のテンカジョウは８枠９番 しらさぎ賞圧勝フェブランシェは７枠７番 枠順確定
◆第２９回スパーキングレディーＣ・Ｊｐｎ３（７月９日、川崎競馬場・ダート１６００メートル）
夏の牝馬によるダート重賞に参戦する１０頭（ＪＲＡ４頭、川崎１、大井３頭、浦和１頭、笠松１頭）の枠順が７月６日、確定した。
ＪＲＡ勢で兵庫女王盃、エンプレス杯と重賞２連勝中のテンカジョウ（牝４歳、栗東・岡田稲男厩舎、父サンダースノー）は８枠９番に決まった。昨年のＪＢＣレディスクラシックなど重賞２勝のアンモシエラ（牝４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は３枠３番。昨年の兵庫女王盃など重賞３勝のライオットガール（牝５歳、栗東・中村直也厩舎、父シニスターミニスター）は１枠１番となった。
地方勢では前走のしらさぎ賞で５馬身差圧勝のフェブランシェ（牝５歳、大井・藤田輝信厩舎、父リアルスティール）は７枠７番に決まった。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、斤量、騎手の順）
（１）ライオットガール 栗東 牝５ ５７ 笹川 翼
（２）カンナリリー 笠松 牝７ ５５ 松本 一心
（３）アンモシエラ 栗東 牝４ ５８ 横山 武史
（４）ニシノカシミヤ 大井 牝５ ５５ 矢野 貴之
（５）マインドユアミモザ 川崎 牝５ ５５ 岡村 健司
（６）マテリアルガール 浦和 牝５ ５５ 山中 悠希
（７）フェブランシェ 大井 牝５ ５５ 吉原 寛人
（８）ネバーモア 栗東 牝４ ５５ 藤岡 佑介
（９）テンカジョウ 栗東 牝４ ５８ 松山 弘平
（１０）マーブルマカロン 大井 牝５ ５５ 御神本 訓史
※所属の栗東はＪＲＡ。