Ä¾µåÂÔ¤Á¤ÇÂçÃ«¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡ÖÂçÊÑ¡×¡ÄÇ´¤Ã¤¿¥¢¥¹¥È¥í¥ºÊá¼ê¡Ö¹¶¤áÊý¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹4¡½6¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ê2025Ç¯7·î5Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÅê¼êÉüµ¢¸å4ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÅÐÈÄ¤Ï2²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ3»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ·â¤Ç¤ÏÃ±ÂÇ1ËÜ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤âµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ½é²ó¤Ï1ÈÖ¡¦¥Ñ¥ì¥Ç¥¹¤Ëº¸Á°ÂÇ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¯¥¹¥ß¥¹¤òÆó¥´¥íÊ»»¦¡£3ÈÖ¡¦¥¢¥ë¥Æ¥å¡¼¥Ù¤ÏÍ·¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¡¢¤³¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¤ï¤º¤«10µå¤À¤Ã¤¿¡£2²ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç4ÈÖ¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤«¤é3¼ÔÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£5ÈÖ¡¦¥«¥é¥Æ¥£¥Ë¤Î4µåÌÜ¤Ë¤³¤Î»î¹çºÇÂ®¤Î100.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162.4¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î6ÈÖ¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é5µåÏ¢Â³¥Õ¥¡¡¼¥ë¤ÈÇ´¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï³°¤Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ÂçÃ«¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆñ¤·¤¤¤«¡¢¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö¤¢¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦Åê¤²Êý¤Ç¤âÁ´Éô¤·¤Ã¤«¤ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Î¤¦¤Á3µå¤Ï98¡Á99.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó157.7¥¥í¡Á160¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¡£Â®µå¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¡¢¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂ®µå¤ËÈ÷¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢Â¾¤Îµå¤âÍè¤ë¤«¤éÂçÊÑ¡£¤¢¤¢¤¤¤¦Åê¼ê¤Ï¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö½éÂÐÀï¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤ÏÎÉ¤¤¥×¥é¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÎÉ¤¤¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬¤âÎÉ¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¹¶¤á¤ì¤ÐÆñ¤·¤¤¤«¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¨¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÀþ¤â¸ò¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£