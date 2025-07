腸内環境から全身の健康をサポート！セリスタ『FUCOSE+NAG(フコース+エヌ-アセチルグルコサミン)』

セリスタは、医療機関専用サプリメントブランドの「ドクターフィーネボーテ」から、新たなラインアップとして腸内環境や体組成、肌質改善などに働くL-フコースとN-アセチルグルコサミンを配合したサプリメント『FUCOSE+NAG(フコース+エヌ-アセチルグルコサミン)』を2025年7月6日(日)より販売中。

セリスタ『FUCOSE+NAG(フコース+エヌ-アセチルグルコサミン)』

◇原材料名 :N-アセチルグルコサミン(えび・かにを含む、国内製造)、

海藻分解物(デキストリン、海藻分解物)

◇内容量 :30.75g(1.025g×30本)

◇希望小売価格:6,480円(税込み)

◇医療機関専用サプリメント

セリスタは、医療機関専用サプリメントブランドの「ドクターフィーネボーテ」から、新たなラインアップとして腸内環境や体組成、肌質改善などに働くL-フコースとN-アセチルグルコサミンを配合したサプリメント『FUCOSE+NAG(フコース+エヌ-アセチルグルコサミン)』を2025年7月6日(日)より販売中です。

■L-フコースとは

褐藻類のねばねば成分であるフコイダンを構成する単糖で、ヒトの血中や母乳中に含まれ、小腸ムチンの構成成分としても存在しています。

L-フコースは細胞表面の糖鎖(グリカン)の端に頻繁に存在します。

血液型抗原や白血球粘着分子、シグナル伝達分子などの構造にも含まれ、細胞認識や免疫応答に関与しています。

免疫調整や抗炎症作用、腸内環境改善、腸管修復促進、細菌叢調整、神経系への関与など多岐にわたる働きが報告されており、根本的な健康改善のサポートが期待できます。

■N-アセチルグルコサミン

グルコサミンの誘導体で、グルコースにアミノ基が結合し、さらにアセチル基が付加されたアミノ酸の一種です。

ヒトや動物の体内では皮膚や軟骨、腸管粘膜などの構成成分に関与しています。

また、ヒアルロン酸などのグリコサミノグリカンの構成成分で、その産生を促したり炎症を抑制したりするという報告があります。

グリコサミノグリカンは皮膚や関節液など広く分布しており、様々な役割を持ちますが、加齢とともに変質・減少することが報告されています。

通常のグルコサミンとは異なり、N-アセチルグルコサミンはカラダの中の成分と同じカタチのため、摂取後そのまま利用することができます。

関節・軟骨保護作用、皮膚バリア機能の強化、腸管修復促進、抗炎症作用などが報告されており、関節痛や乾燥肌の改善効果も期待できます。

■腸内環境の改善

フコースとN-アセチルグルコサミンの投与によって短鎖脂肪酸の有意な増加が見られています。

とくにフコースの摂取ではプロピオン酸、N-アセチルグルコサミンの摂取では酪酸が増加し、このことによって免疫や脂肪代謝、糖代謝の改善が期待できます。

今回のサプリメントにはこのL-フコースとN-アセチルグルコサミンを配合しています。

■お召し上がり方

1日1本を目安に、水又はぬるま湯などと一緒にお召し上がりください。

■こんな方におすすめ

□腸内環境が気になる方

□便通が気になる方

□身体のスムーズな動きを意識したい方

□季節の変わり目が気になる方

□肌質が気になる方

□体型管理に努めたい方

