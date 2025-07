【モデルプレス=2025/07/06】FRUITS ZIPPERが5日、インドネシア・ジャカルタのPlenary Hall, Jakarta Convention Centerで開催の「Kao presents TGC Jakarta 2025」に出演。彼女たちにとって初のジャカルタイベント参加で「NEW KAWAII」「わたしの一番かわいいところ」など計5曲のライブパフォーマンスを行った。

「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街・原宿から「NEW KAWAII」を届けているFRUITS ZIPPER。SNSでバイラルヒットした「わたしの一番かわいいところ」が海外でも支持を集めており、ここインドネシアでも"wata kawa dance"として親しまれている。開演前から現地の女の子たちが動画を観ながら歌って踊る姿が見られた。この日のセットリストは「NEW KAWAII」「かがみ」「わたしの一番かわいいところ」「フルーツバスケット」「完璧主義で☆」の計5曲。「あれかわいい、それかわいいっていうけど、私はジャカルタのみ〜んながニューカワイイと思います」と曲中のセリフをアレンジしたり、「テリマ カシ(ありがとう)」とインドネシア語を織り交ぜたり、MCでは英語で自己紹介したりと今回限定の特別な空間を作り上げた。メンバーがランウェイに繰り出すと会場はさらに熱気に包まれ、あちこちで推しの名前を叫ぶ声も聞こえた。出演メンバーは鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエル。月足天音は体調不良により欠席した。FRUITS ZIPPERはイベントのオープニングステージ「TGC SPECIAL COLLECTION」にて、日本の伝統的な着物を現代にアレンジしたルックで、モデルとしてランウェイも歩いた。TGCチーフプロデューサーの池田友紀子氏は、今回のキャスティングについて「見たとおりの可愛いだけではなくて、自分たちが思う可愛いをSNSで楽しみながら発信していく。今の日本の女の子たちの象徴的な存在なのかなと思いました」と明かした。7月5日、6日の2日間にわたって開催される「TGCジャカルタ2025」は「A Stage for Every Woman to Shine(すべての女性が輝けるステージ)」をテーマに、インドネシアの女性やクリエイティブな才能にフィーチャー。日本からFRUITS ZIPPER(5日・6日)、原宿系クリエイターしなこ(6日)が出演するほか、インドネシアを代表するシンガーソングライターIsyana Sarasvatiや、「インドネシアアイドル2020」優勝者Lyodra、SNSフォロワー260万人を超えるVidi Aldianなど、現地で人気を集めるスターがファッションショーやライブを披露する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】