¡Ú¥Õ¥¸ÌäÂê¸¡¾ÚÈÖÁÈ¡Ûº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¡¢£Á¤µ¤óÂà¼Ò¤Ë´¶¤¸¤¿´¶¾ð¡Ö°ìÊýÁê¼ê¤Ï¡Ä¤³¤ì¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤È¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï6Æü¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤ò¤á¤°¤ë½÷ÀÌäÂê¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¡×¤ò¤á¤°¤ë¸¡¾ÚÆÃÈÖ¡Ö¸¡¾Ú¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¡¡¡ÁÈ¿¾Ê¤ÈºÆÀ¸¡¦²þ³×¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ¡Ë¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Î»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï23Ç¯6·î2Æü¡£¤½¤Î1Ç¯¸å¤Ë¤¢¤¿¤ëºòÇ¯7·î¤ËA¤µ¤ó¤ÏÂà¼Ò¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÉôÄ¹¤Îº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¤Ï¡Ö½÷À¤¬Âà¿¦¤ò¤¹¤ëÆü¤Ë¸«Á÷¤Ã¤¿»þ¤Î¸÷·Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö1¿Í¤Î½÷À¤¬Âº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡£Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤Æ¤Ð¤¿¤Ä¤Û¤ÉËÜÅö¤ËÀäË¾¤·¤Æ¼¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç1¿Í¤Î½÷À¤¬¹¥¤¤Ê»Å»ö¤ò¼¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¡¢°ìÊýÁê¼ê¤ÏÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡ÖÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï³°·ÁÅª¤Ê°Õ¸þ¤·¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
23Ç¯6·î¤Ëµ¯¤¤¿Ãæµï»á¤è¤ë½÷À¼Ò°÷¤Ø¤Î¿Í¸¢¿¯³²»ö°Æ¤ò¸¡¾Ú¡£Æ±¶É¤Ï½÷À¼Ò°÷¤«¤éÈï³²¿½¹ð¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÅö»ö¼Ô¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò´Þ¤à»ö¼Â³ÎÇ§¤äÈÖÁÈ·ÑÂ³¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤º¡¢¾õ¶·¤ò°²½¤µ¤»¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÅö³º»ö°Æ¤Î¡ØÂÐ±þ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÀ¼Ò¤¬¤É¤³¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¸í¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î°ì°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÆÀ¸¡¦²þ³×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¿ÊÄ½¡Ê¤·¤ó¤Á¤ç¤¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸½¾ì¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð±é¼Ô¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÀ¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¡¢µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¡¢ÌÚÂ¼ÂóÌé¥¢¥Ê¡£¥²¥¹¥È¤Ï¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼ÀÐ¸ÍÍ¡»á¡¢¥ª¥¦¥ë¥º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎÌð¼é°¡Í¼Èþ»á¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¸¡¾Ú¥Á¡¼¥à¡¢À©ºîÃøºî¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£
Æ±»þ´ÖÂÓ¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ö¤«¤Î¥µ¥ó¥É¡×¡ÊÆ±10»þ¡Ë¡Ö¥ß¥é¥â¥óGOLD¡×¡ÊÆ±11»þ15Ê¬¡Ë¤ÏµÙ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢Íâ½µÊüÁ÷Í½Äê¡£