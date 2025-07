テレビアニメ『ブラッククローバー』(ブラクロ)の新シリーズとなる2nd Seasonが制作されることが決定した。あわせてビジュアルとPVが解禁され、アニメ制作は前シリーズと映画に引き続きstudioぴえろが担当する。同作は、魔法がすべての世界で、魔法が使えない少年アスタとライバルのユノが、魔道士の頂点“魔法帝”を目指す、冒険と成長を描いた魔法ファンタジー。原作漫画は2015年2月より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、現在は『ジャンプGIGA』にて連載中で、コミックス累計発行部数は1900万部を突破する人気作品となっている。

テレビアニメは2017年~2021年に放送され、その後世界87の国と地域で視聴数1位を獲得。2023年には映画化、舞台化もされた。日米同時解禁にあわせて公開された「Kick Off ビジュアル」は、日本版とグローバル版の2パターンのデザイン、「Kick Off PV」は2017年より開始されたアニメシリーズの歴代の映像と名セリフが融合したカウントアップ動画。ラストにはKick Off ビジュアルが象徴的に演出されている。新シリーズ制作を記念して、2017年〜2021年にテレビ放送された全171話がTVerにて7月22日18時より配信されることが決定した。■原作者・田畠裕基コメント全僕待望(ぜんぼくたいぼう)のブラッククローパーアニメ新シーズンが制作決定しましたぁぁぁぁ!!!とんでも熱量の映画を挟んでの新シーズン突入ということで嬉しい限りです!!皆様のお陰で今年はブラクロ10周年!!勝手にまだまだ盛り上げていきます!!とんでも制作陣のお陰でパワーアップしたアニメも日本中.世界中のファンの皆様に楽しんでもらいたいです!!ブラクロを応援してくれてありがとうございまぁぁぁぁぁす!!!