アニメ『銀魂』の『劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ 4DX』が8月22日、『銀魂 THE FINAL 4DX』が11月14日に公開されることが決定した。また、入場者プレゼント情報(第一弾〜第三弾:全6種)が解禁された。公開当時の“懐かしいあの入プレ”が入場者プレゼントリバイバルとして再び登場する。『劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ 4DX』第一弾入場者プレゼントは《入場者プレゼントリバイバル》と題して、2013年の劇場公開当時の入場者プレゼントを再現し3コマが描かれた<三位一体フィルム>に決定。

『銀魂 THE FINAL 4DX』第一弾入場者プレゼントは2021年公開当時の入場者プレゼントとして配布された、描き下ろしイラストミニポスターをクリアカード化した<クリアカード(2種ランダム)>の配布が決定し、ファン歓喜の特典内容となっている。両作品とも第二弾は<メインビジュアル 4DXポスター>、第三弾は<ティザービジュアル4DXポスター>と、2作品それぞれの映画のビジュアルを使用したポスターを配布する。注目なのは、2021年公開当時の『銀魂 THE FINAL』第1週目の入場者プレゼントだった、『銀魂』作者・空知英秋氏が描き下ろした『鬼滅の刃』の<炭治郎&柱イラストカード>(全10種)の絵柄が描かれたミニポスターをクリアカード化した<クリアカード(2種ランダム)>。当時話題になった『鬼滅の刃』絵柄が、再びリバイバル クリアカードで見ることができる。『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』(集英社)で連載がスタートした漫画で、架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。19年6月に完結し、コミックスは累計7300万部を突破する人気作品で、06年4月にテレビ東京系でアニメの放送がスタートし、これまでに第4期まで放送されており、劇場アニメも公開されている。◆『劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ 4DX』入場者プレゼント・8月22日(金)〜第一弾:入場者プレゼントリバイバル 三位一体フィルム(3種ランダム)・8月29日(金)〜第二弾:メインビジュアル4DXポスター(A4)・9月5日(金)〜 第三弾:ティザービジュアル4DXポスター(A4)◆『銀魂 THE FINAL 4DX』入場者プレゼント・11月14日(金)〜第一弾:入場者プレゼントリバイバル クリアカード(2種ランダム)・11月21日(金)〜第二弾:メインビジュアル4DXポスター(A4)・11月28日(金)〜第三弾:ティザービジュアル4DXポスター(A4)