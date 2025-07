アーセナルが生んだ超新星は去就が注目されている。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーは今夏の移籍市場でアーセナルに所属する18歳のU-21イングランド代表MFイーサン・ヌワネリの獲得を検討しているという。



アーセナルの下部組織出身であるヌワネリは2022年9月に同クラブのトップチームに昇格すると、18歳ながらもここまで公式戦通算39試合に出場し、9ゴールを記録。昨季はプレミアリーグ26試合で4ゴール2アシスト、UEFAチャンピオンズリーグ7試合で2ゴールと印象的な活躍を見せた。





