花街・京都祇園の花見小路通りを歩く芸舞妓(げいまいこ)を撮影した映像が、YouTubeやTikTokなどの動画サイトで数多くアップロードされている。コメント欄には〈舞妓さんかわいい!〉〈I really want to travel to Japan!〉など好意的なコメントが国内外から寄せられているが、その裏では撮影行為を巡る問題が深刻化しているという──。【前後編の前編】

【写真】情報提供者が注意したところ晒された舞妓の無断撮影動画。他、「無愛想だな」「嫌なら辞めれば」など心ないコメントの数々も…

花見小路通り周辺では、10年ほど前からお座敷へ向かう芸舞妓を撮影するために観光客が私有地に侵入したり、つきまとい行為をしたりする、いわゆる“舞妓パパラッチ”が問題視されていた。昨年5月には対策として、祇園南地区協議会は小袖小路に侵入禁止・撮影の看板を設置。無断で侵入した際には「罰金1万円」を課すとの文言まで掲出された。

しかし、昨今表面化してきているのは、外国人観光客による迷惑行為ではなく、日本在住と思われる者による無断撮影行為なのだという。

撮影者もアカウントも特定済みだというが…

京都祇園のお茶屋の常連男性Aさんが語る。

「2年ほど前から、YouTuberによる“文化搾取ビジネス”が横行しています。芸舞妓さんにつきまとい行為をして撮影した動画をYouTubeなどにアップロードするグループが立て続けに登場してきているんです。お茶屋の常連のあいだでは有名な話で、当該のYouTubeチャンネルも特定され、撮影者の一部が外国人であることも判明しているようですが、進入や撮影が禁止されている場所に指定されていないメイン通り(花見小路)や、個々人のマナーに委ねられている公道では対策も難しいとのことです」(Aさん)

実際、どのような被害があるのだろうか。

「公道を歩く芸舞妓さんを待ち伏せて、跡をつけて撮影し続けたり、信号待ちのあいだに至近距離で顔を撮影したりするものが大半で、なかには細い小道までついていき、部屋の中に入る直前まで撮影された動画も。

芸舞妓さんのプライバシーがどんどん侵害され、皆が疲弊している。なかには、過度なつきまとい行為に身の危険を感じ、個人で防犯ブザーを携帯し始めた芸舞妓さんもいます」(Aさん)

YouTube上のとある動画には、〈舞子(原文ママ)さんも大変そうだと思ったら(いいねの絵文字)〉の文言とともに、視線を足下に落としながら足早に歩く舞妓が映っている。1700近く寄せられているコメントの多くは舞妓に同情的なものだが、なかには〈無愛想だな〉〈嫌なら辞めれば?〉といったものまである。

「芸妓になるための修行中の身である舞妓は、一般的に10代後半から20代前半の女性で、まだまだあどけなさの残る少女たちです。こうした動画がアップロードされることで、一部の心無いコメントに芸舞妓さんが傷つくケースもある」(Aさん)

祇園甲部の回答は

花街の文化や伝統を揺るがす“文化搾取ビジネス”。数多くの芸妓・舞妓が所属している祇園甲部は把握しているのだろうか。NEWSポストセブンが取材したところ、担当者は次のように回答した。

「祇園甲部として、YouTuberグループやチャンネルの特定に至っているわけではありませんが、そうした事例があることは把握しており、芸舞妓さんからの被害も聞いております。収益を目的とした無断撮影やアップロードをコンスタントにされることで、模倣される方が増加し、より迷惑行為を伴う撮影をされる方が増えていくことは懸念しているところであります」(祇園甲部・担当者)

祇園甲部で芸舞妓への聞き取り調査を行った結果明らかとなった具体的な被害内容や、今後の対策などについては後編で詳報する。

(後編へ続く)