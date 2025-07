Vaundy初となる、ファンクラブ・VAWS会員ホールツアー<little punk>。全国13都市28公演に及ぶツアーが、7月5日、東京ガーデンシアターで開幕した。 会場を埋め尽くしたVAWSメンバーを前に、Vaundyはタイトル通りアグレッシブなエネルギー溢れるパフォーマンスを披露してみせた。楽曲がスタートするたびに客席からは歓声が湧き、何度も何度も大合唱が巻き起こる。東京ガーデンシアターはとても大きなホールだが、今のVaundyのスケールからいえば小さな会場といっていい。アリーナスケールのサウンドと熱量をぎゅっと凝縮したようなステージはまさに圧巻だった。 一方、いちばんコアなファンといっていいVAWSメンバーが相手ということで、ステージ上で語る言葉はいつも以上にフレンドリー。そのギャップも新鮮で、いつもとはひと味違うライブに会場の熱狂度は上がる一方。本人はステージ上で「今日はゲネリハだぜ」と嘯いていたが、その言葉とは裏腹に彼自身のパフォーマンスもバンドとのコンビネーションも明らかに仕上がっている。オーディエンスもそれに負けじと応え、最初から最後まで熱狂的な盛り上がりを見せたのだった。 過去から現在まで、Vaundyのライブを引っ張ってきたライブアンセムが次々と繰り出され、ライブは気がつけば終盤に。Vaundyも「今日は(時間が経つのが)早く感じる」と言っていたが、体感としては文字通り「あっという間」だ。ここでVaundyの口から来年開催予定の4大ドームツアーの追加公演が2026年2月8日に福岡で行われることが発表された。これで東京、大阪に加え福岡公演も2デイズとなり、ドームツアーは4都市7公演というスケールになった。 その発表に客席から喜びの声が上がるなか、おもむろに演奏されたのはこの日深夜より放送・配信がスタートするTVアニメ『光が死んだ夏』のオープニング主題歌となっている新曲「再会」だった。もちろんライブ初披露、まだフル音源は解禁されておらず、これが世界初のフルバージョンお披露目である。心を掻き立てるようなリズムとドラマティックなメロディ、そしてそれをさらに増幅させる照明の演出に、客席は大きくどよめく。代表曲が並ぶセットリストのなかでもこの曲の印象は絶大。7月13日に配信リリースされるこの曲は、今回のツアーはもちろん、来年のドームツアーでもハイライトのひとつとして会場を揺らしていくはずだ。 その後も最高潮のまま最後まで駆け抜け、Vaundyの「また遊びに来なよ」という言葉とともに終わりを迎えた「little punk」ツアー初日。ツアーはこれから全国を巡り、11月に再び同じ会場でファイナルを迎える。ツアーを通してどのような進化が起きるのか、そしてその先のドームツアーへとどう繋がっていくのか、引き続き注目だ。 文◎小川智宏 <Vaundy DOME TOUR 2026>2026年2月7日 (土)福岡県 みずほPayPayドーム福岡2月8日(日)福岡県 みずほPayPayドーム福岡 ※追加公演2月14日(土)2月15日(日)東京都 東京ドーム3月14日(土)3月15日(日)大阪府 京セラドーム大阪3月28日(土)北海道 大和ハウス プレミストドーム 全公演 開場16:00/開演18:00主催・企画:SDR/Vaundy_ART Work Studio制作:SDR・WONDER LIVE Inc. ツアー特設サイト:https://member.vaundy.jp/feature/dome_tour_2026 「再会」2025年7月13日(日)配信リリース配信予約はこちら:https://lnk.to/Vaundy_saikaiTVアニメ『光が死んだ夏』オープニング主題歌 <Vaundy one man live VAWS Hall tour 2025>東京都・東京ガーデンシアター2025年7月5日(土) 開場17:00 / 開演18:002025年7月6日(日) 開場15:00 / 開演16:00 京都府・ロームシアター京都 メインホール2025年7月19日(土) 開場17:00 / 開演18:002025年7月20日(日) 開場15:00 / 開演16:00 熊本県・熊本城ホール メインホール2025年8月9日(土) 開場17:00 / 開演18:002025年8月10日(日) 開場15:00 / 開演16:00 福井県・福井フェニックス・プラザ エルピス大ホール2025年8月23日(土) 開場17:00 / 開演18:002025年8月24日(日) 開場15:00 / 開演16:00 広島県・広島・上野学園ホール2025年8月30日(土) 開場17:00 / 開演18:002025年8月31日(日) 開場15:00 […]

The post Vaundy、全28公演ソールドアウトのホールツアー開幕。ドームツアー追加公演も発表 first appeared on BARKS.