timeleszの新曲「Steal The Show」が、“日本テレビ系バスケットボール応援ソング” に決定した。 この曲は “世界を驚かす” というバスケ日本代表の決意や、 “届くぞ、世界。” という日テレバスケ中継の制作スローガンを表現した“攻め“のダンスナンバー。 これまで積み上げてきた時間や、小さかった期待と自信を自らの努力で大きくしていく様、仲間や大切な人との絆 など、誰しもが持つ逆境や目標に向かう上で磨いていく大切な事柄を歌に乗せた、聴く人全てに対する応援歌となっている。 タイトル「Steal The Show」は、楽曲中のラップパートに登場するフレーズで「主役の座を奪う」「話題をさらう」などの意味があり、ラップパートの作詞は日テレ系バスケットボールスペシャルキャスターに就任した菊池風磨が担当。バスケ日本代表と、新体制をスタートさせたtimeleszの“高みを目指す”という共通の決意をリンクさせた メッセージにも注目だ。 新曲「Steal The Show」は本日7月6日15時から日本テレビ系地上波全国ネットで放送される、 日本×オランダのバスケットボール中継から使用される予定だ。 関連リンク◆timelesz オフィシャルサイト

The post timelesz、新曲「Steal The Show」が 日本テレビ系バスケットボール 応援ソングに決定 first appeared on BARKS.