記事のポイント ウィンブルドン開幕に合わせ、テニススタイルはテニスコアから控えめでサブバージョンな方向へと変化している。 トムブラウンやミュウミュウ×ニューバランス、スペンスなどが新たなスポーティラグジュアリーの解釈を打ち出している。 グッチがシナー選手を祝うイベントを開催するなど、ファッションブランド各社がテニス人気を活用する動きを強めている。

ロンドンでは現在、ウィンブルドン(Wimbledon)が開催中で、2025年のトーナメントは6月30日から7月13日まで行われる。

トムブラウンやミュウミュウが示す「控えめなテニス」

ウィンブルドンの公式番組ホストも「テニススカート離れ」

グッチもテニス熱に注目

今年の大会は、ラグジュアリー消費者およびラグジュアリーブランドがテニススタイルへのアプローチを変化させるタイミングでの開催となった。かつてはテニスコア(テニスらしさを前面に出したスタイル)が主流であったが、今シーズンのもっとも先進的なアイテムは、より控えめでサブバーシブ(従来のイメージを覆すような)なものとなっている。たとえば、トムブラウン(Thom Browne)は3月にパリで開催したウィメンズウェアショー(Paris womenswear show)では、クロスしたテニスラケットが刺繍されたシャープに構築されたコルセットが登場した。価格は2390ドル(約38万円)で、プリーツスカートとミニチュアバッグと共にスタイリングされており、テニスを模倣することなくスポーツへのオマージュを捧げていた。一方、テニス選手のココ・ガウフは、コート上にハイファッションを持ち込んだ。5月のイタリアオープン(Italian Open)で彼女が着用したのは、ミュウミュウとニューバランス(Miu Miu × New Balance)のマッチウェアだった。ネイビー系のダブルレイヤーのプリーツスカートとカスタム仕様のCG2スニーカーは、コート上で違和感なく機能しながらも、「テニスクラブ」らしさを誇示することはなかった。ミュウミュウ×ニューバランスについては、ミュウミュウがファッションの威光を与え、ニューバランスがスポーツ内での信頼性を担保している。スポーティラグジュアリー志向の消費者にとっては、ロエベ(Loewe)とオン(On)のパートナーシップと同様に、控えめながらも格のある自己表現を可能にするものである。オンはロジャー・フェデラーとテニスシューズ開発で協業している。なお、ミュウミュウ×ニューバランスのコレクションは9月10日からオンラインおよび一部ミュウミュウ店舗で販売開始予定だ。伝統的な「スポーティー&リッチ」スタイルーーたとえば、真っ白なウェア、プリーツスカート、オールドマネー風の紋章ーーは依然として広く流通しているが、同時にあまりにもありふれたものとなっている。チャールストン拠点のテニスブランド、スペンス(Spence)の創業者であるアマンダ・グリーリー氏も、そうしたスタイルの代替を模索するひとりである。「私はテニスのリズムや優雅さに惹かれるが、ただコスチュームを再現するだけにはしたくない。もっとクリエイティビティがあって、もっと現実的なスタイルの余地があると思っている」と彼女は語った。3月にローンチしたスペンスは、コート上でもオフコートでも着用できる、より洗練されたテニスワードローブを提案する新世代ブランドのひとつである。ウィンブルドン期間中、スペンスはハイエンドランニングブランドであるトラックスミス(Tracksmith)のロンドン店舗でレジデンシーを開催し、「スポーツレース」カプセルコレクションを初披露する予定である。このカプセルコレクションは、シャネル(Chanel)にも生地を供給するイタリアの織物工場と協業してデザインされた、洗濯機で洗えるレース製のアイテムで構成されている。ビリー・ジーン・キングやクリス・エバートに着想を得たこれらのアイテムは、動きやすさを備えながらも、日常生活に溶け込むスタイルとなっている。価格は50〜200ドル(約7900〜31600円)である。「我々はストリートウェアブランドではないが、サーフやスケートブランドがリアルライフを映す手法から学んでいる」とグリーリーは語る。「ボールを打つときに着るスウェットシャツは、そのままランチにも行きたくなるものであるべきだ」。スペンスは「英国デザイナーのフィービー・ファイロ氏の感性、初期のアウトドアボイスの機能性、キャロリン・ベセット氏の静かな自信」を融合していると彼女は言う。スペンスの顧客は、ありふれたトロープよりも編集者やスタイリストのコート上の着こなしからインスピレーションを得たいと考えているという。インスタグラムが主なマーケティングチャネルであり、エリック・クラプトン氏など熱心なテニスファンの名言、エディトリアルキャンペーンショット、80年代風のビジュアルが投稿されている。インスタグラムで43万7000人のフォロワーを持つモーガン・リドル氏は、ウィンブルドン公式ビデオシリーズ「ウィンブルドン・スレッズ(Wimbledon Threads)」の共同ホストであり、テニス選手テイラー・フリッツの恋人でもある。彼女もまた伝統的でないテニススタイルを取り入れている。「テニスウェアを着たいからテニスを始める女の子もいる」と彼女は語った。「しかし、世の中にこれ以上テニススカートが必要だとは思わない。私はラケットを握るかどうかに関わらず、強い印象を与えるような観戦者ファッションがもっと見たい」。リドル氏によれば、トムブラウン、ミュウミュウ、スペンスのようなブランドがモダンに感じられるのは、単にレトロルックを再現するのではなく、テニスを自らのデザインの世界に取り込んでいるからであると述べる。「テニスクラブ美学は露出過多になるリスクがある」と、エージェンシーグループのドグマ(Dogma)チーフブランドオフィサーでブランド戦略会社ドットドットドットパートナーズ(Dot Dot Dot Partners)創業者のクリストファー・モレンシー氏は語った。「それはラグジュアリーのビジュアルショートカットになったが、ブランドが単なるトレンドとして扱えば、その魅力は失われる。アスピレーショナルであり続けるには、ルックブックやコートサイドの瞬間を超えた深みが必要だ」。ウィンブルドンのファッションも進化している。全英ローンテニスクラブ(All England Lawn Tennis Club、AELTC)のデータによると、同大会のECサイトの売上は1月から5月まで前年比54%増加した。それを受け、全英クラブはNo.1コートストアを拡張し、174アイテムで構成される「コートトゥクラブ(Court to Club)」カプセルコレクションを発売した。エクリュデニムジャケット、ストライプのジョガーパンツ、ワントーンのキャップなどが含まれており、価格帯は10〜155ポンド(約2000〜3万1000円)である。AELTCの調査によると、Z世代とミレニアル世代の70%がすでにテニスインスパイアの服を所有しており、57%がこのトレンドを追っているという。ラグジュアリーファッションハウスも動きを見せている。6月26日、グッチ(Gucci)はテニス選手ヤニック・シナーがATP(男子プロテニス協会)世界ランキング1位となったことを記念し、クラリッジズホテル(Claridge’s hotel)でプライベートディナーを開催した。同ブランドはシナーを起用した2024年キャンペーンでテニスカプセルコレクションを発表し、ピカデリーサーカスをジャックする広告展開が行われた。ソーシャルメディアマーケティング企業ローンチメトリクス(Launchmetrics)によると、48時間で100万ドル(約1億5800万円)のメディアイパクトバリュー(MIV)を生み出した。また、ウィンブルドン2024全体では8億7300万ドル(約1兆3800億円)のMIVが発生し、その主な牽引役はファッションとセレブリティコンテンツだった。最近まで、ラグジュアリーブランドのテニスファッションは、もっぱら憧れの対象でしかなかった。たとえば、シャネルが2017年春に発表した テニスラケット や、グッチのコートサイドスタイルは、つい最近まで店頭に並ぶことはほとんどなかった。ラコステ(Lacoste)によるよりファッション性の高い限定アイテムや、キトン(Kiton)が2024年6月に発表したカプセルコレクションのような例外はあったが、きわめて稀だった。現在では、新しいラグジュアリー層の消費者は、もはや選手や古いテニスクラブのメンバーのように装うことを望んでおらず、「プレイしていそうに見える」だけでよく、それを誇示する必要はないと考えている。「テニスへの関心は衰えるどころか、特にZ世代のあいだでますます高まっている」とリドル氏は語った。[原文:Luxury Briefing: As Wimbledon kicks off, tenniscore gets a fashion-forward update]Zofia Zwieglinska(翻訳・編集:坂本凪沙)