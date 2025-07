旧DCユニバースでスーパーマン/クラーク・ケント役を熱演した『マン・オブ・スティール』ヘンリー・カヴィルが、新スーパーマン役デヴィッド・コレンスウェットと手紙のやり取りをしていたようだ。さらに、ドラマ「スーパーマン&ロイス」でスーパーマン役を演じたタイラー・ホークリンも、コレンスウェットに励ましのメッセージを送っていたという。

ジェームズ・ガンによる新生DCユニバース映画第一弾を飾る『スーパーマン』で、新時代のヒーローとなるコレンスウェット。本国レッドカーペットでBeat 102 103のインタビューに「二人の先輩スーパーマンから手紙を頂いたんです。ヘンリー・カヴィルとタイラー・ホークリンです」と明かしている。

Superman actor David Corenswet reveals that both previous Supermen, Henry Cavill and Tyler Hoechlin have been in contact supporting him in the new role