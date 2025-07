Swatchの新作で“NO RULES”♡自由を楽しむ5つの腕元革命

誰かの決めたルールに縛られたくない。そんなあなたの心に刺さる、Swatchの2025年新作コレクション「NO RULES」が登場。型破りなデザインとメッセージが詰まったラインナップは、あなたの“好き”を腕元で堂々と語るアクセントに。個性がきらめくこの夏、ルールに縛られず自分らしさを存分に表現してみませんか?

型にはまらない♡5つの個性派ウォッチ

価格:12,650円(税込)

「NO RULES」コレクションは、その名の通り“常識破り”な個性が光る全5モデル。「BROKEN RULES」は、ブラックスタッズ×パウダーブルーという矛盾の美しさを表現。

価格:15,950円(税込)

「DISTORT MODE」はビビッドカラーが衝突しながらも調和し、“制限ゼロ”の世界を象徴します。

価格:15,950円(税込)

「BLANK CHECK」は破れた紙やグラフィティ風デザインに加え、SwatchPAY!機能でスマートなライフスタイルを後押し。

価格:15,950円(税込)

価格:20,900円(税込)

さらに、挑戦的なスクエアデザインの「PIERCED EDGE」や、ネオン×カレンダーの大胆な「LASH OUT」など、どれも唯一無二の存在感を放ちます。

BAMBI WATERのキャミワンピースで叶う♡楽して美シルエット

Swatchが教えてくれる、“自分らしさ”の楽しみ方

Swatchの哲学は、ファッションの枠を超えて“自己表現”そのもの。

「RULES DO NOT APPLY(ルールは適用されない)」「DO WHATEVER THE… YOU WANT(好きなように…をしよう)」といった強いメッセージは、あなた自身の内にある“本音”をそっと後押ししてくれるはず。

パンクをルーツに持つこのコレクションは、自由を恐れず選択できる女性にぴったり。時計というより“生き方”を選ぶアイテムなのです。

発売は7月3日♡世界中のSwatchストアで

2025年7月3日から、「NO RULES」コレクションはSwatch.comと世界中のSwatchストアで販売スタート。すでに話題沸騰中のこの新作、気になるモデルは早めにチェックを。

あえて矛盾を纏い、ルールの枠を超えていく――そんな自分を腕元から始めてみませんか?

“NO RULES”で、わたしをもっと好きになる

他人の常識より、自分の“好き”を選びたい。Swatchの新作「NO RULES」コレクションは、そんなあなたの毎日に寄り添うメッセージを宿したタイムピースたち。

少しの反骨心と、たっぷりの自分らしさを抱きしめて、腕元から始まる“わたし革命”をこの夏こそ楽しんで♡

どんな時も自分の気持ちに正直でいたいから、ファッションも生き方も「NO RULES」で、軽やかに自分らしさを更新し続けていきましょう。