KADOKAWA、「Kindle Unlimited」で『ダンジョン飯』など15作品を期間限定配信
KADOKAWAは、Amazonの電子書籍500万冊以上が読み放題となるサブスクリプションサービス「Kindle Unlimited」にて、『ダンジョン飯』『J⇔М ジェイエム』『ウスズミの果て』『かわいすぎる人よ！』『司書正』などハルタレーベルの15作品の期間限定配信を開始した。
■「Kindle Unlimited」対象作品
・ダンジョン飯
・J⇔М ジェイエム
・ウスズミの果て
・かわいすぎる人よ！
・司書正
・殺し屋の推し
・贋 まがいもの
・キラキラとギラギラ
・珍獣のお医者さん
・ヴラド・ドラクラ
・開花アパートメント
・魔女のエデン
・黒巫鏡談
・碧いホルスの瞳
・金曜日はアトリエで
※対象作品はすべて1巻のみ
15作品の「Kindle Unlimited」配信期間は2025年7月1日〜2025年8月31日となっている。
■「Kindle Unlimited」対象作品
・ダンジョン飯
・J⇔М ジェイエム
・ウスズミの果て
・かわいすぎる人よ！
・司書正
・殺し屋の推し
・贋 まがいもの
・キラキラとギラギラ
・珍獣のお医者さん
・ヴラド・ドラクラ
・開花アパートメント
・魔女のエデン
・黒巫鏡談
・碧いホルスの瞳
・金曜日はアトリエで
※対象作品はすべて1巻のみ
15作品の「Kindle Unlimited」配信期間は2025年7月1日〜2025年8月31日となっている。