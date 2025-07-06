KADOKAWAは、Amazonの電子書籍500万冊以上が読み放題となるサブスクリプションサービス「Kindle Unlimited」にて、『ダンジョン飯』『J⇔М ジェイエム』『ウスズミの果て』『かわいすぎる人よ！』『司書正』などハルタレーベルの15作品の期間限定配信を開始した。



■「Kindle Unlimited」対象作品

・ダンジョン飯

・J⇔М ジェイエム

・ウスズミの果て

・かわいすぎる人よ！

・司書正

・殺し屋の推し

・贋 まがいもの

・キラキラとギラギラ

・珍獣のお医者さん

・ヴラド・ドラクラ

・開花アパートメント

・魔女のエデン

・黒巫鏡談

・碧いホルスの瞳

・金曜日はアトリエで

※対象作品はすべて1巻のみ





























15作品の「Kindle Unlimited」配信期間は2025年7月1日〜2025年8月31日となっている。