みんなでずぶむれ！さいたまアリーナ「水かけまつり」

さいたまアリーナは、水かけまつりを7月25日(金)〜27日(日)の3日間、けやきひろばにて開催します。

さいたまアリーナ「水かけまつり」

開催日時 2025年7月25日(金)〜27日(日)11:00〜21:00(最終日20:00まで)

開催場所 さいたま新都心けやきひろば

(さいたま市中央区 JRさいたま新都心駅下車徒歩3分)

入場料 無料

内容 ・水かけタイム(各日3回11:00〜12:00/13:00〜14:00/15:00〜16:00)

・フード・ドリンクの屋台

・ワークショップ

・水かけまつり×けやきひろばビール祭り(5店舗)

・ライブステージ

・水かけDJタイム

・ランダムダンス

今回はタイトルも一新し「けやきひろば水かけまつり2025-KEYAKI WATER SPLASH-」としてパワーアップしての開催です。

ステージの位置を変更し、より水かけとステージイベントとの一体感が生まれる構成としています。

このイベントは、東南アジア各国で、豊作や無病息災を祈願して行われる「水かけまつり(ソンクラーン祭)」をアレンジした、誰かれかまわず水をかけあって楽しむ参加型のイベントです。

けやきひろばサンクンプラザを会場に、参加者同士が水をかけあって楽しみます。

子供から大人までびしょ濡れになって楽しみます。

水かけ以外にも、バラエティに富んだフードの販売、ワークショップ、ステージイベントなど目白押しです。

水かけDJタイム、K-popランダムダンスも開催。

昼から夜まで1日中楽しめる内容となっています。

夏にぴったりの「水かけまつり2025-KEYAKI WATER SPLASH-」に、多くの皆様の来場をお待ちしています。

【2025年も開催!「水かけDJタイム」「ランダムダンス」】

昨年に続いて、人気ゲストDJによる「水かけDJタイム」を開催。

出演はDJダイノジ、DJ石毛&ノブ、the telephones - 2 Disco Guys Set By Ishige&Nobu、DJ和を予定。

「遠隔散水機」での水かけに加えて「ウォータショット」「ウォーターガン」も追加し、よりダイナミックな水の演出で会場を盛り上げます。

7月26日限定で、「ランダムダンス」を2025年も開催。

突然流れ出すK-POPのサビに合わせて参加者がダンスを踊るイベントです。

水かけDJタイム

【バラエティ豊かなフード&ドリンク】

様々なバラエティに富んだフードが17店舗、けやきひろばビール祭りでお馴染みのクラフトビールブルワリー5店舗も参加しています。

いちご串

本格うな重

まぜそば

クラフトビール

【場所取り心配不要の「納涼シート」販売】

真夏の屋外会場で快適に過ごせる納涼シートを販売します。

予約制のため、テーブルとイス付きのゆったりとしたスペースが確保でき、場所取りの心配もありません。

テントが強い日差しを遮ってくれるので、安心して過ごせます。

夜は専用LEDランタンをテーブルに設置。

素敵な雰囲気の中、ゆったり美味しい料理やクラフトビールが楽しめます。

納涼シート(イメージ)

※写真はイメージです

