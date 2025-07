いかめし実演も！東武百貨店 池袋本店「鉄道フェスティバル＆駅弁大会」

東武百貨店 池袋本店は、2025年7月9日(水)から15日(火)までの7日間、8階催事場にて「鉄道フェスティバル&駅弁大会」を開催します。

東武百貨店 池袋本店「鉄道フェスティバル&駅弁大会」

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約180坪)

期間 :2025年7月9日(水)〜15日(火)

営業時間:午前10時〜午後7時

店舗数 :24店舗(食品:9店舗、雑貨:15店舗)

会場では、9店舗の駅弁を展開。

なかでも注目は、名物駅弁の東武限定品です。

海鮮や肉弁当など4種の東武限定駅弁を、通常は味わえない会場実演の“できたて”で提供します。

また、東武鉄道、阪急電車、東京メトロの鉄道グッズや、会場で手書きする駅名標など鉄道関連の人気アイテムを展開します。

◆名物駅弁の東武限定品を“できたて”で楽しめる!

[実演・東武限定品]北海道/根室本線 厚岸駅

【厚岸駅前 氏家待合所】

特選牡蠣と貝づくし重(道産帆立貝柱バター焼き入り)

2,700円(1折)

〈各日販売予定40点〉

名物かきめし弁当に「道産帆立貝柱バター焼き」をトッピング。

【厚岸駅前 氏家待合所】

[実演・東武限定品]北海道/函館本線 旭川駅

【旭川駅立売商会】

花咲いっぱい彩り弁当

2,916円(1折)

〈各日販売予定50点〉

道産の花咲がにと9種の海鮮を盛り込んだスペシャル弁当。

【旭川駅立売商会】

[実演・東武限定品]滋賀県/東海道本線 草津駅

【南洋軒】

近江牛「匠」

1,998円(1折)

定番の近江牛焼肉弁当に「近江牛ステーキ」をトッピング。

【南洋軒】

[実演・東武限定品]鹿児島県/九州新幹線 鹿児島中央駅

【松栄軒】

鹿児島県産うなぎ&鹿児島黒牛焼肉弁当

1,980円(1折)

鹿児島のうなぎと黒牛をひと折に詰めた豪華弁当。

【松栄軒】

◆いかめしや佐賀牛弁当など人気駅弁にも注目!

[実演]北海道/函館本線 森駅

【いかめし阿部商店】

いかめし

991円(1折)

1941年の誕生から受け継がれる秘伝のタレで、熟練の職人がイカを甘辛く炊き上げたひと品。

【いかめし阿部商店】

[実演]佐賀県/JR佐世保線 武雄温泉駅

【カイロ堂】

佐賀牛グランプリ 合盛り弁当

2,484円(1折)

〈各日販売予定50点〉

九州駅弁大会でグランプリを獲得したカイロ堂がつくる佐賀牛すき焼き、佐賀牛カルビと赤身モモステーキを盛り合わせた特製弁当。

【カイロ堂】

◆鉄道関連の人気アイテムを15店舗で販売!

東武鉄道、阪急電車、東京メトロなど計9社の鉄道グッズのほか、会場で手書きする駅名標(卓上サイズ)も販売します。

[東武鉄道]

【KATO】ワラ1 東武鉄道タイプ2両入

4,400円〈販売予定400点/お一人様3点まで〉

国鉄直通承認車を示す、車番下の二重線が特徴。

※レールは付属しません。

【KATO】ワラ1 東武鉄道タイプ2両入

[阪急電車]初出店

【阪急電車】阪急電車2300系電車型ペンケース

(約幅3.6×横16.5×高さ4.7cm) 1,600円〈数量限定〉

バッグの中でも収まりやすいコンパクトサイズ。

【阪急電車】阪急電車2300系電車型ペンケース

[JR東日本関連グッズ]初出店

【オレンジページ】JR東日本 東京近郊路線図 クリアファイル2024

(A4サイズ) 440円

眺めるのも楽しい、路線図のクリアファイル。

【オレンジページ】JR東日本 東京近郊路線図 クリアファイル2024 ※JR東日本商品化許諾済

[東京メトロ]初出店

【東京メトロ】東西線スタフキーホルダー

(約径5cm) 3,000円

2日間だけ使用された「スタフ」がキーホルダーに。

【東京メトロ】東西線スタフキーホルダー

[アルピコ交通]初出店

【アルピコ交通上高地線】サンリオキャラクターズプリントプチタオル

(約23×23cm) 770円

アルピコ交通とサンリオキャラクターズのコラボプチタオル。

【アルピコ交通上高地線】サンリオキャラクターズプリントプチタオル (C) 2024 SANRIO CO., LTD. (L)

【D-CAN】

(左)昭和の自立型駅名標 Lサイズ照明付

(約幅45×高さ45cm)

14,850円〈販売予定15点〉

(右)昭和の自立型駅名標 Mサイズ

(約幅30×高さ31cm)

8,800円〈販売予定20点〉

※写真はイメージです。

※昭和の駅名標をその場で手書きします。

【D-CAN】

