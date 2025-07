レモンの酸味とミルクあんの優しい甘さが絶妙なハーモニー！しもつけ彩風菓松屋「生きぶなレモン」

しもつけ彩風菓松屋が新感覚和菓子「生きぶなレモン」を販売中です。

■「生きぶなレモン」について

「生きぶなレモン」は、同社の人気商品「きぶなまもり」の夏の姉妹品として誕生しました。

栃木県に古くから伝わる「きぶな伝説」に由来するきぶなは、疫病退散や無病息災の縁起物として親しまれています。

「生きぶなレモン」もまた、そのいわれを受け継ぎ、健康と幸せを願う和菓子です。

その名の通り、レモンの爽やかな風味を存分に楽しめる、夏にぴったりの和菓子です。

和菓子の定番素材である葛で仕立てたぷるぷるとした瑞々しい生地にはレモンの皮の砂糖漬けカットが練り込まれており、一口食べると、ほどよい酸味とレモンの香りが口いっぱいに広がります。

中の餡は、ミルクをたっぷりと使用した特製のミルクあん。

レモンの酸味とミルクあんの優しい甘さが絶妙なハーモニーを奏で、今までにない新感覚の味わいをお届けします。

暑い季節にぴったりの「生きぶなレモン」は、冷やしていただくと、ぷるぷる感がさらに際立ち、ひんやりとした口当たりが夏の涼を誘います。

また、冷凍していただくと、シャーベットのようなシャリシャリとした食感も楽しめます。

お茶請けとしてはもちろん、大切な方への季節のご挨拶や、無病息災を願うお土産や贈答品としても最適です。

■きぶまんについて

親しみやすいイメージキャラクター「きぶまん」も誕生しました。

背びれは「松屋」にちなんだ松の形が特徴です。

<きぶまん>プロフィール

名前 :きぶまん

出身 :松屋工場の軒下

年齢 :永遠の7歳

誕生日 :9月27日(きぶなの日)

性格 :食いしん坊

趣味 :誰彼構わずお菓子を勧める

特技 :赤い顔に宿ったパワーで厄払い

仕事 :お菓子の美味しさを広めること

好物 :おまんじゅう、お菓子(特に和菓子)

チャームポイント:松の形をした背びれ

おいしいお菓子工場の軒下に吊るされていた張り子のきぶな。

あまりにいい匂いに我慢できず命が宿る。

一人でも多くの人においしく幸せな気持ちになってもらおうと、和菓子を広める活動をしている。

赤い顔には厄除けパワーが宿っている。

やんちゃモードが発動すると、飛んだり跳ねたり走り回ったりするのに役立つ足が生える。

