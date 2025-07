ディズニーアンバサダーホテルに、2025年の夏限定のフォトスポットやスペシャルドリンクが登場!

また、幻想的なナイトプールの利用とお食事を楽しめる組数限定のプランも販売されます。

「ハイピリオン・ラウンジ」でのお食事つきプラン、またはプールサイドでのお食事つきプランから選ぶことができます。

ディズニーアンバサダーホテル”2025”パームガーデン・プール

© Disney

対象期間:2025年7月12日(土)〜9月15日(月)

ディズニーアンバサダーホテルの「パームガーデン・プール」に、2025年の夏限定のフォトスポットやスペシャルドリンクなどが登場☆

ディズニーアンバサダーホテルにある屋外プール「パームガーデン・プール」

白と青のパラソルや高くそびえるヤシの木に囲まれた、トロピカルムードあふれる空間で、プール遊びを楽しめます。

フォトスポット

© Disney

プールサイドに向かうと、この夏限定デザインのフォトスポットが!

青い海をバックに、浮き輪とサングラスをつけてはしゃいでいる「チップ」と「デール」と一緒に写真が撮れます。

「SUNNY SUNNY Summer」のロゴや看板など、雰囲気もたっぷりで夏らしい一枚を撮影できます。

「#ディズニーホテルでパシャリ」をつけて夏の思い出をシェアするのも◎

※フォトスポットでの撮影は、「パームガーデン・プール」ご利用の方限定

“Sunny Sunny Summer”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,600円

ソーダ、ブルーシロップ、イエローバナナシロップ、バニラアイス、レモン、チョコレート

バニラアイスとチョコレートでミッキーシェイプを表現した「“Sunny Sunny Summer”スペシャルドリンク」

シュワシュワのソーダと、濃厚なバニラアイスの相性もバツグン!

さらに、2層になったブルーと白の配色もとっても爽やかです。

© Disney

「“Sunny Sunny Summer”スペシャルドリンク」にはオリジナルデザインのシールが1枚つきます。

「ミッキーマウス」に「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「チップ&デール」、フルーツやシェル、ハイビスカスなどがデザインされた南国感漂うオシャレなシールです☆

© Disney

オリジナルデザインのシールは、ドリンクのカップに貼って楽しむことも!

※シールの配布は、なくなり次第終了

※ご注文は、パームガーデン・プールご利用の方限定

“Sunny Sunny Summer”スペシャルシェイブアイス

© Disney

価格:1,600円

ストロベリークラッシュアイス、ストロベリーソース、ストロベリーシロップ、ストロベリーダイス、バニラアイス、チョコレート

ストロベリークラッシュアイスの食感が楽しい「“Sunny Sunny Summer”スペシャルシェイブアイス」

ストロベリーソースに、ストロベリーシロップ、ストロベリーダイスと、ストロベリー尽くしの見た目もキュートな甘酸っぱいシェイブアイスです☆

それから、バニラアイスとチョコレートで「ミニーマウス」モチーフになっているのもポイント。

※ご注文は、「パームガーデン・プール」ご利用の方限定

宿泊者限定“デイプール”

対象期間:2025年7月12日(土)〜9月15日(月)

時間:8:00〜18:00(最終入場 17:30)

料金:

大人(12才以上)/3,000円

4才〜11才/1,000円

※1日あたりのご利用料金

※ご利用当日であれば、再入場可能

※小学6年生以下のお子様は、16才以上の保護者の方と一緒にご利用ください。また、保護者の方は見学のみのご同伴も可能(料金3,000円)

※3才以下のお子様は無料

※ロッカーおよびタオルは無料で使用可能

デイプールは、ディズニーアンバサダーホテル宿泊者限定!

ホテルに泊まって、お友達や家族と夏の思い出を残すことができます。

ナイトプール“リゾート・サマー・ナイト”

幻想的なナイトプールのご利用とお食事を楽しめる組数限定のプラン。

日中とは違う雰囲気のナイトプールを堪能できます☆

「ハイピリオン・ラウンジ」でのお食事つきプラン、またはプールサイドでのお食事つきプランの2種類から選べます。

※ロッカーおよびタオルは無料で使用可能

※お席はホテルにて指定

※食物アレルギーの対応はしておりません

※未成年の方には、ノンアルコールドリンクをご用意します

※米トレーサビリティ法に該当する米飯類において産地表記のないメニューはすべて国産米を使用しています

※水着着用でのハイピリオン・ラウンジのご利用はご遠慮ください

「ハイピリオン・ラウンジ」でのお食事つきプラン

© Disney

料金(2名):22,000円

※1組あたり大人2名(中学生以上)でのご利用に限定

※未成年のみでのご利用はご遠慮ください

対象期間:2025年8月1日(金)〜9月15日(月)

内容:

プール入場券「ハイピリオン・ラウンジ」でのお食事、ウェルカムドリンク(1杯)

お食事、ウェルカムドリンク:

キッシュ/サンドウィッチ/サラダ/スープ/デザートスパークリングワインまたはノンアルコールドリンク(1杯)

時間:

17:00〜20:50※17:00にハイピリオン・ラウンジへお越しください※お食事後、ナイトプールのご利用は18:50〜20:50(最終受付20:20)となります17:30〜21:00※17:30にハイピリオン・ラウンジへお越しください※お食事後、ナイトプールのご利用は19:00〜21:00(最終受付20:30)となりますプールサイドでのお食事つきプラン

© Disney

価格:(2名)22,000円、(3名)33,000円、(4名)44,000円

※1組あたり大人2名から4名(中学生以上)まで

※未成年のみでのご利用はご遠慮ください

対象期間:2025年8月1日(金)〜9月15日(月)

内容:

プール入場券プールサイドでのお食事、ウェルカムドリンク(1杯)

お食事、ウェルカムドリンク:

キッシュ/サンドウィッチ/サラダ/スープ/デザートスパークリングワインまたはノンアルコールドリンク(1杯)

時間:

18:30〜20:30(最終受付20:00)18:40〜20:40(最終受付20:10)

楽しいプログラムがいっぱいのディズニーアンバサダーホテルの夏。

ディズニーアンバサダーホテル”2025”パームガーデン・プールの紹介でした☆

