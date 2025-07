奥大和ビールは、薬草文化が根づくこの地に「泊まれる蒸溜所」を開設するため、2025年7月1日よりクラウドファンディングを開始しました。

奥大和ビール「泊まれる蒸溜所」プロジェクト

奥大和ビールは、薬草文化が根づくこの地に「泊まれる蒸溜所」を開設するため、2025年7月1日よりクラウドファンディングを開始。

このプロジェクトは、2021年に開業した「泊まれる醸造所(奥大和ビール併設宿)」に続く第二弾。

クラフトジンの製造と宿泊体験を融合させ、ハーブや植物の香りに包まれる一棟貸しの空間を通して、新しい旅とウェルネスのかたちを楽しめます。

■クラウドファンディング概要

プロジェクト名 : 泊まれるシリーズ第2弾!

奥大和ビール、次は「泊まれる蒸溜所」に挑戦します。

実施期間 : 2025年7月1日(火)〜7月31日(木)

プラットフォーム: CAMPFIRE(キャンプファイヤー)

クラファンオリジナルジン

■支援すると…(リターン例)

5,000円 :蒸溜所見学ツアー

10,000円 :完成記念ジン2本

20,000円 :【1日1組】テイスティング付きプライベート蒸溜所ツアー

30,000円 :宿泊先行予約券

100,000円:店舗向けファーストバッチ先行予約 など

その他はプロジェクトページを確認してください。

■プロジェクトの特徴

・薬草文化が息づく奈良・宇陀から

古来より薬草のまちとして知られる宇陀。

地元で栽培するハーブなどのボタニカル素材を使い、香りと土地の記憶を蒸溜します。

・クラフトジン×宿泊体験=泊まれる蒸溜所

築60年の古民家を改修し、1日1組限定の宿泊施設に。

蒸溜所に泊まり、植物と香りに満ちた空間で心身を整える新しい体験を提供します。

・第二弾は「蒸溜」へ

2021年に誕生した「泊まれる醸造所」の取り組みに続き、今回はジンやスピリッツといった蒸溜酒を軸とした拠点づくりに挑戦します。

イメージ

■施設概要

奥大和ビール

所在地 : 奈良県宇陀市大宇陀拾生672-1

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post クラフトジンの製造と宿泊体験を融合!奥大和ビール「泊まれる蒸溜所」プロジェクト appeared first on Dtimes.