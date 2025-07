セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年7月4日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター 巾着」を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ディズニーキャラクター 巾着」

登場時期:2025年7月4日より順次

サイズ:全長約15×1×15cm

種類:全10種(ミッキーマウス、ミニーマウス、デイジーダック、グーフィー、プー(グリーン)、プー(オレンジ)、アリス、ディズニー スティッチ、アリエル、ジャスミン)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、ディズニー作品に登場するキャラクターたちをデザインしたカラフルなミニポーチが登場。

全長約15×1×15cmと使いやすいサイズ感で、コスメやお菓子、電子機器など様々な小物類の収納に大活躍します!

また全10種類とラインナップが豊富なのも魅力的。

ミッキー&フレンズからディズニープリンセス「プー」や「アリス」「ディズニー スティッチ」など、老若男女問わず人気のキャラクターデザインになっています☆

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインの巾着。

ハンモックの上でリラックスしている「ミッキーマウス」のアートが描かれています☆

ミニーマウス

「ミニーマウス」デザインの巾着。

くすみカラーがかわいく、お花や線画タッチの「ミニーマウス」の姿が上品で素敵です!

デイジーダック

「デイジーダック」デザインの巾着。

「ミニーマウス」と同じテイストの柄で、表情やポージングもエレガントな雰囲気です。

グーフィー

大きなロゴもインパクト抜群な「グーフィー」デザインの巾着。

ポケットに手を入れている「グーフィー」の姿がカッコイイ!

プー(グリーン)

「プー」デザインの巾着。

淡く、落ち着いた色合いがポイントです。

プー(オレンジ)

オレンジ色の紐が目をひく「プー」デザインの巾着。

木の上にちょこんと座って読書をしている「プー」のアートがプリントされています。

アリス

『ふしぎの国のアリス』のヒロイン「アリス」デザインの巾着。

うたた寝をしている「アリス」の愛くるしい姿にほっこりと心が和みます☆

ディズニー スティッチ

「ディズニー スティッチ」の巾着。

うつ伏せで気持ちよさそうに寝ている「ディズニー スティッチ」の下には、“OHANA”のロゴがデザインされています。

アリエル

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインの巾着。

ヒレをパタパタとさせてお昼寝をしている「アリエル」の隣には、お友だち「フランダー」の姿も!

ジャスミン

『アラジン』のディズニープリンセス「ジャスミン」デザインの巾着。

「ジャスミン」とトラの「ラジャー」、仲良しコンビの微笑ましい姿にうっとり。

巾着は開け閉めが簡単にできるので、デイリー使いに重宝しそう。

セガプライズ「ディズニーキャラクター 巾着」は、2025年7月4日より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆

