ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年7月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します!

セガプライズ「スヌーピー(SNOOPY)」グッズ

投入時期:2025年7月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年7月も、セガプライズから「スヌーピー」のかわいいグッズが続々登場!

ぬいぐるみやマスコット、ショルダーバッグなど全5種類がラインナップされます。

SNOOPY(TM) マスコット カラフルアロハ

投入時期:2025年7月4日より順次

サイズ:全長約7×7×10cm

種類:全4種(ブルー、オレンジ、レッド、グリーン)

カラフルなアロハシャツを着たデザインの、夏にぴったりな「スヌーピー」のマスコット。

衣装の色に合わせた「スヌーピー」の鮮やかなカラーにも注目です。

SNOOPY(TM) ひょこぴょこ ぬいぐるみ

投入時期:2025年7月11日より順次

サイズ:全長約10×10×15cm

種類:全3種(スヌーピー、オラフ、チャーリー・ブラウン)

首を傾け、“ひょこ”っと覗いているポーズがかわいらしいセガオリジナルデザインのぬいぐるみシリーズに「スヌーピー」たちが初登場!

物陰にちょこんと置くとよりかわいさが引き立ちます。

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ スポーツコレクション

投入時期:2025年7月18日より順次

サイズ:全長約11×11×15cm

種類:全3種(野球、サッカー、バスケットボール)

人気のスポーツのコスチュームを着たデザインの「スヌーピー」のぬいぐるみ。

野球やサッカーなどのボールを持っているユニフォーム姿がとってもキュートです。

SNOOPY(TM) プラチナムザッカぬいぐるみショルダーバッグ

投入時期:2025年7月18日より順次

サイズ:全長約13×18×30cm

種類:全1種(スヌーピー)

「スヌーピー」のぬいぐるみといっしょにお出かけできるショルダーバッグ。

頭のてっぺんには、ちょっとした小物が入れられます。

おやつなどを入れれば、お出かけがより楽しくなりそうです。

SNOOPY(TM) マスコット スポーティーTシャツ

投入時期:2025年7月25日より順次

サイズ:全長約7×7×10cm

種類:全4種(ブラック、ブルー、パープル、レッド)

おしゃれなTシャツを着たデザインのマスコット。

コレクションして並べたくなる、カラフルな色合いがポイントです。

かわいい「スヌーピー」のぬいぐるみやマスコットなど全5種がラインナップ。

2025年7月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズの紹介でした☆

