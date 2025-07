セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年7月4日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 ネックパースを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 ネックパース

登場時期:2025年7月4日より順次

サイズ:全長約13×13×13cm

種類:全3種類(ノーマル、にっこり、きょとん)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから「プー」のお顔をデザインしたネックパースが登場。

コロンとしたフォルムに、表情の違いがかわいらしいプライズです!

首から下げるのはもちろん、バッグなどに付けてもおしゃれ☆

ハンカチやティッシュ、リップクリームやお菓子などの小物類を入れて、お出かけのお供に活躍してくれそうです。

デザインは全部で3種類がラインナップされています。

ノーマル

「ノーマル」は、くりっとした目に、優しく微笑む表情が愛らしさ満点な「プー」のお顔。

立体的に表現された丸い耳もポイントです。

にっこり

「にっこり」は、目をくしゃっとさせたお茶目な表情がインパクト抜群。

ご機嫌で楽しそうな「プー」のネックパースです。

きょとん

「きょとん」は、ちょっぴりお口を開いた「プー」のお顔。

少し驚いたような表情で、全体的にほんわかとした雰囲気です☆

どの表情も魅力的で、表情違いでコレクションしたくなるかわいさ。

セガプライズのディズニー『くまのプーさん』 ネックパースは、2025年7月4日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

