◆timelesz新曲「Steal The Show」応援ソングに決定

【モデルプレス=2025/07/06】timeleszの新曲「Steal The Show」が、日本テレビ系バスケットボール応援ソングに決定。7月6日15時から同局系地上波全国ネットで放送される、日本×オランダのバスケットボール中継から使用される。同楽曲は“世界を驚かす”というバスケ日本代表の決意や、 “届くぞ、世界。” という日テレバスケ中継の制作スローガンを表現した“攻め“のダンスナンバー。これまで積み上げてきた時間や、小さかった期待と自信を自らの努力で大きくしていく様、仲間や大切な人との絆など、誰しもが持つ逆境や目標に向かう上で磨いていく大切な事柄を歌に乗せた、聴く人全てに対する応援歌である。

◆佐藤勝利コメント

◆菊池風磨コメント

◆松島聡コメント

◆寺西拓人コメント

◆原嘉孝コメント

◆橋本将生コメント

◆猪俣周杜コメント

◆篠塚大輝コメント

今作のタイトル「Steal The Show」は、楽曲中のラップパートに登場するフレーズで「主役の座を奪う」「話題をさらう」などの意味があり、ラップパートの作詞は日テレ系バスケットボールスペシャルキャスターに就任した菊池風磨が担当。バスケ日本代表と、新体制をスタートさせたtimeleszの“高みを目指す”という共通の決意をリンクさせたメッセージもポイントだ。(modelpress編集部)ラップパートを風磨君が書きまして、すごく攻めていてカッコよくなっているので、ぜひ聞いてほしいと思います。バスケットボール日本代表を全力で応援させていただくと共に、誰かの背中を押せる、頑張っている人の背中を押せる、そのような曲だと思っています。その中で、僕のラップの部分は、選手が試合前に聴いてくれてることも想像しながら、選手の1人1人が、そして応援しているファンも、皆さんがテンションが上がるようなリリックにしたいなと思って書きました。僕らも声をからして応援させていただきます。バスケットボール日本代表は同世代の選手も多いので、同じ年代の人たちとともに音楽の力を借りて応援していけたらと思います。ぜひ皆さんも一緒になって応援していただけたら嬉しいです。楽曲のタイトル「Steal The Show」は主役を奪うという意味があります。勇気を貰える楽曲になっていると思います。「Steal The Show」の曲の勢いのすごさと、僕たちが歌う勢いで、バスケットボール日本代表の背中を押せたらなという気持ちで魂を込めてレコーディングさせていただきました。スポーツの応援ソング、本当に嬉しく思います。聞いてくださる方、皆さんの背中を押せるような曲になっていると思います。バスケットボール選手やバスケットボールを好きな方、そしてバスケットボールを見ている方…、すべての方の熱量を一緒に感じながら歌いました。僕は本当にバスケットボールが好きなので、応援ソングが決まって嬉しかったです。この曲を通じてバスケットボール日本代表を全力で応援できたらと思います。【Not Sponsored 記事】