ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、レトロなポスターアートが目を惹く、『三人の騎士』デザインの「ノースリーブTシャツ」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー『三人の騎士』ノースリーブTシャツ」三人の騎士

© Disney

価格:2,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

仕様:両脇スリット

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニー映画『三人の騎士』に登場する「ドナルドダック」「ホセ・キャリオカ」「パンチート」がプリントされたノースリーブTシャツ。

3人が活躍する映画『ラテンアメリカの旅』のポスターアート風のレトロなデザインになっています!

肩をほどよくカバーするノースリーブが夏のコーデにぴったりです。

© Disney

フロントのアートはプリントで、ロゴ部分は刺繍で表現されています。

刺繍で施されたロゴは立体的に見えてインパクトも抜群☆

© Disney

後ろはシンプルなデザインで、上部にのみデザインがあしらわれています。

© Disney

「ドナルドダック」たちはお揃いの大きな帽子姿!

前面と同じく、ロゴもデザインされています。

© Disney

裾の左右にはスリットが入っているほか、身生地には肌ざわりのよい綿100%素材が使用されているので、快適な着心地です。

ゆったりシルエットに仕上げられた、パンツスタイルと好相性のTシャツ。

レトロなポスターアートが目を惹く、ディズニーデザイン「ノースリーブTシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『三人の騎士』のレトロなアートがかわいい!ベルメゾン ディズニー「ノースリーブTシャツ」 appeared first on Dtimes.