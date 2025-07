ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ベルトのキャラクターの型押しがアクセントになった「快適で軽やか、歩きたくなるストラップグミサンダル」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「快適で軽やか、歩きたくなるストラップグミサンダル」(リゲッタ)

© Disney

価格:各9,990円(税込)

サイズ:S(22〜22.5cm)、M(23〜23.5cm)、L(24〜24.5cm)、LL(25〜25.5cm)

ヒール高さ:約5.5cm、片足の重さ:約280g(Mの場合)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

正しい歩行をサポートする大人気サンダル「Re:getA(リゲッタ)」

足のことを考えつくし、熟練の靴職人が丁寧に手作りしています。

そんな「Re:getA」のサンダルにディズニーデザインが登場!

ベルトのキャラクター型押しがかわいく、コーデのアクセントとしても活躍してくれます。

デザインは全部で5種類がラインナップ。

ミント(アリエル)『リトル・マーメイド』

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのサンダル。

白×パステルグリーンの配色使いがとっても爽やか☆

© Disney

ベルトには、「アリエル」のお友だち「フランダー」と、

© Disney

ヒトデの型押しが施されています。

どちらも「アリエル」らしいモチーフで涼しげ!

キャメルブラウン(チップ&デール)

© Disney

「チップ&デール」デザインのサンダル。

「チップ」のイメージカラーのブラウン、「デール」のイメージカラーであるキャメルの配色使いが大人っぽくて素敵です。

© Disney

もちろん、ベルトにも「チップ」と

© Disney

「デール」の型押しがあしらわれています。

それぞれ向かい合うようにデザインされ、遊び心たっぷり!

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのサンダル。

黒や赤の「ミッキーマウス」らしいカラーに、きらりと輝くシルバーがアクセントに☆

© Disney

ベルトには横顔がチャーミングな「ミッキーマウス」と、

© Disney

ハンドもチーフの型押し入り。

全体的に落ち着いた色合いなので、どのようなコーディネートとも相性が抜群です。

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインのサンダル。

白が基調で清潔感たっぷり!

かかとストラップのゴムの部分に赤が使われているのもポイントです。

© Disney

ベルトには「ベイマックス」のコロンと丸いお顔と、

© Disney

ハートの型押しが施されています。

『美女と野獣』 ベル

© Disney

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」デザインのサンダル。

「ベル」のドレスや、「野獣」の燕尾服を連想させるカラーが使用され、エレガントな雰囲気☆

© Disney

ベルトには、ティーカップの「チップ」や、

© Disney

『美女と野獣』の物語のキーアイテムでもあるバラが型押しされています。

シーン問わず履きやすいカラーリングが魅力的です。

© Disney

正しい歩行をサポートするグミインソールを採用した「Re:getA」

弾力性があり足裏の凹凸にフィットして履き心地もアップし、足裏全体を使って支えることで歩行時の負担を軽減します。

それから、甲部分はクロスベルトで足をしっかりホールド。

かかとストラップはゴム仕様になっています。

5.5cmのヒールの高さでスタイルアップ効果も期待できるサンダル。

ベルトのキャラクターの型押しがアクセントになった「快適で軽やか、歩きたくなるストラップグミサンダル」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 型押しがかわいい!ベルメゾン ディズニー「快適で軽やか、歩きたくなるストラップグミサンダル」 appeared first on Dtimes.