¡È·ãÀï¡É½÷»Ò100m¥Ï¡¼¥É¥ë¡¡Ê¡Éô¿¿»Ò¤¬½à·è¾¡12ÉÃ75¤Î²÷Áö¡¡ºÇ¸å¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ËÄ©¤à»ûÅÄÌÀÆü¹á¤â·è¾¡¤Ø
¡þÂè109²óÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ(4¡Á6Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
ÆüËÜÁª¼ê¸¢½÷»Ò100m¥Ï¡¼¥É¥ë·è¾¡¤Î8¿Í¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½à·è¾¡1ÁÈÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Ê¡Éô¿¿»ÒÁª¼ê(ÆüËÜ·úÀß¹©¶È)¤¬12ÉÃ75(É÷0.0)¤ÎÂç²ñ¥¿¥¤µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£12ÉÃ69¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤¬Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Ç·è¾¡¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2ÁÈÌÜ¥È¥Ã¥×¤ÎÅÄÃæÍ¤ÈþÁª¼ê(ÉÙ»ÎÄÌ)¤Ï¡¢12ÉÃ80(É÷-0.1)¤È¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò0ÉÃ01¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜÎòÂåÃ±ÆÈ2°Ì¤ÎµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Âç²ñ¤ÏÆüËÜÎòÂå1°Ì¡Á7°Ì¤Î12ÉÃÂæÁ´°÷¤¬½¸·ë¡£6Æü¤ÎÂç²ñºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡ÖÂç¥È¥ê¡×¤ÎºÇ½ª¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎòÂå4°Ì¥¿¥¤¤ÎÀÄÌÚ±×Ì¤Áª¼ê(¼·½½¼·¶ä¹Ô)¤Ï½à·è¾¡¤Ï´þ¸¢¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÎòÂå7°Ì¤Þ¤Ç¤Î¤¦¤Á6¿Í¤¬½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅç¤Ò¤È¤ßÁª¼ê(Ä¹Ã«ÀîÂÎ°é»ÜÀß)¤â¼«¸ÊµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢12ÉÃ81¤òµÏ¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂè°ìÀþ¤«¤éÂà¤¯¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»ûÅÄÌÀÆü¹áÁª¼ê¤ÏÍ½Áª¤Ç¤Ï12ÉÃÂæ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥é¥¹¥ÈÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿9·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½Áª¹Í¤ò·ó¤Í¤ëº£Âç²ñ¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢3°Ì°ÊÆâ¤ÇÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÆâÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Áª¼ê¸¢»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤Ï¡Ö12ÉÃ73¡×¤ÇÊ¡ÉôÁª¼ê¤ÎµÏ¿¤Ï¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»²²ÃÉ¸½àµÏ¿Í¸ú´ü´Ö³«»ÏÁ°¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºßÆÍÇË¼Ô¤Ï¥¼¥í¡£Ê¡ÉôÁª¼ê¤Ï½à·è¾¡¤Ç¤¢¤È0ÉÃ02¤ÈÆùÇö¤·¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤àÁª¼ê¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¦6Æü·è¾¡¡Î¡Ï¤Ï¥ì¡¼¥ó
¡Î2¡ÏÂç¾¾Í³µ¨
¡Î3¡ÏÅçÌî¿¿À¸
¡Î4¡ÏÅÄÃæÍ¤Èþ
¡Î5¡ÏÊ¡Éô¿¿»Ò
¡Î6¡Ï»ûÅÄÌÀÆü¹á
¡Î7¡ÏÃæÅç¤Ò¤È¤ß
¡Î8¡ÏËÜÅÄÎç
¡Î9¡ÏÀ¶»³¤Á¤µ¤È
Ê¡Éô¡¡¿¿»Ò 12ÉÃ69(2024)
ÅÄÃæ¡¡Í¤Èþ 12ÉÃ80(2025)
ÃæÅç¤Ò¤È¤ß 12ÉÃ81(2025)
ÀÄÌÚ¡¡±×Ì¤ 12ÉÃ86(2022)
»ûÅÄÌÀÆü¹á 12ÉÃ86(2023)
À¶»³¤Á¤µ¤È 12ÉÃ89(2025)
Âç¾¾¡¡Í³µ¨ 12ÉÃ94(2024)