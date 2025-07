声優の小坂井祐莉絵さんが、自身の誕生日である7月6日、初となる写真集を今秋に発売することを発表した。今作は「声」に特化した音声付きという新しい形式の写真集となる。 小坂井さんはアニメ『ホリミヤ』の吉川由紀役や『邪神ちゃんドロップキック』のぺこら役などで知られる一方、女子プロレス団体「スターダム」のリングアナウンサーや、舞台・映画に出演するなど女優としても活動の幅を広げている。 初の写真集は、数々の

