WANIMAが本日、7月6日にアニメ『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』のエンディングテーマとなっている「Matatabi」を配信リリースした。同時に、楽曲のミュージックビデオが公開されている。 今作MVには森三中の黒沢かずこが出演している。猫をモチーフにしたアニメの楽曲ということで、女豹のような強い女性のキャラクターに扮し、ダンサーたちを率いて解き放たれる嵐のようなダンス、鋭い眼差しに宿る激情の瞬間、多彩な姿が激しくぶつかり合い、観る者の感情をかき乱す。 KENTA(Vo,Ba)はこのMVのために豹柄のヘアカラーにセットし、猫のように誘惑してくる女性たちに囲まれるシーンも。撮影を終えた黒沢は「WAINMAのエネルギーはやばい‼」と語っており、熱量の高いMVに仕上がった。 「Matatabi」がエンディングテーマとなっているアニメ『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は猫に触れた人間を猫に変えてしまうウィルスにより、全世界で”ニャンデミック”が発生。人々は猫にモフられ、次々と猫になっていく。はたして人類は猫に触りたい誘惑に抗い、猫だらけの世界を生き抜くことができるのか。といったストーリー。総監督を三池崇史が務め、制作はOLM、監督を神谷智大が担当している。 アニメ『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は今夜よりABEMAプレミアムで先行配信され、明日26:00よりテレビ東京で放送がスタートとなる。 リリース情報 ■「Matatabi」 2025年7月6日 配信スタートhttps://WANIMA.lnk.to/matatabi ■「分岐点」配信中:https://WANIMA.lnk.to/Bunkiten 関連リンク ◆WANIMA オフィシャルサイト◆WANIMA オフィシャルX◆WANIMA オフィシャルInstagram

The post WANIMA、新曲「Matatabi」配信スタート。MVには森三中・黒沢かずこが出演 first appeared on BARKS.