Ž¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ºÊŽ£¤¬ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤¦¤Þ¤µ¡ÄÄ¶ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò·Ç¤²¤ÆµÞ¿¤¹¤ë»²À¯ÅÞ¤ÎÀµÂÎ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼èºàÈÉ¡Ø¡Ö¸À¤Ã¤¿¼Ô¾¡¤Á¡×¼Ò²ñ¡¡¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤ÈSNSÌ±°Õ¤ËÀ¯¼£¤Ï¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤«¤é»²À¯ÅÞ¤Ø
ÆüËÜÀ¯¼£¤ÎÂ¿ÅÞ²½¤Î·¹¸þ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸½¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ç¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¿¡¢2024Ç¯½°±¡Áª¤Ë¤ª¤±¤ëº¸±¦¤Î¾®À¯ÅÞ¤Î¿Ä¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤¬»²À¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë2022Ç¯»²±¡Áª¤Ç¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î½°±¡Áª¤È¤Ê¤Ã¤¿2024Ç¯¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼¨Á°¤Î1µÄÀÊ¤«¤é3µÄÀÊ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡£»°¤Ä¤ÎµÄÀÊ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÈæÎã¶è¤Ç¡¢Æî´ØÅì¡¢¶áµ¦¡¢¶å½£¤Î³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç°ì¤Ä¤º¤Ä³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»²À¯ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÀ¯ÅÞ¤Î´´Éô·Ð¸³¼Ô¤Ï¤Ü¤ä¤¯¡£
¡ÖºÊ¤Ï¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤·¤«Çã¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤Ë»²À¯ÅÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤È¤Ï²½³Ø¹çÀ®ÇÀÌô¡¦ÈîÎÁ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Íµ¡ºÏÇÝ¤äÍµ¡¿©ÉÊ¤Î¤³¤È¤À¡£´´Éô·Ð¸³¼Ô¤ÎºÊ¤Ï¼«Á³¿©ÉÊ¤Ë´Ø¿´¤¬¿¼¤¯¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤è¤¯Ä´¤Ù¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î´Ø¿´¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»²À¯ÅÞ¡×¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿NHK¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×
¤³¤Î´´Éô·Ð¸³¼Ô¤Ï¡Ö»²À¯ÅÞ¤Ï»Ù»ýÁØ¤Î¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Èó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡£ÊÝ¼é²¦Æ»¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë±¢ËÅÏÀ¤âÁÊ¤¨¡¢¤½¤³¤«¤é¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ò½Å»ë¤¹¤ëÁØ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤«¤Ê¤ê¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÁØ¤Ï°Õ³°¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¤³¤¦Í½¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö»²À¯ÅÞ¤ÏNHK¤ÎÆüÍËÆ¤ÏÀ¤Ë½Ð¤ë¤°¤é¤¤¤ÎµÄ°÷¿ô¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½¤âÏÃ¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£½¡¶µ¤ËÎã¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø²¿¤À¤«ÊÑ¤Ê½¡¶µ¡Ù¤Ç¥¤¥í¥â¥Î°·¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¿®¶Ä¤À¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¶¦»ºÅÞÊÂ¤ß¤ÎµÄÀÊ¤ò»ý¤ÄÀ¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×
¿ÀÃ«½¡Ê¾(¤½¤¦¤Ø¤¤)»²±¡µÄ°÷¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë»²À¯ÅÞ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¯ÅÞ¤ò¤³¤¦¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£´ûÂ¸À¯ÅÞ¤Ë¤Ï¶¼°Ò¤Ë±Ç¤ë¿¤Ó¤·¤í
SNS¤¬ÉáµÚ¤·¡¢´ûÂ¸À¯ÅÞ¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤ÄÁØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÉÔËþÁØ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¹¤¯¤¤¼è¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î·ëÅÞ¤ÎÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤¿»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢·ëÅÞ¤«¤é2Ç¯¸å¤Î2022Ç¯»²±¡Áª¤ÇÈæÎã¶è¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤¬2¡ó°Ê¾å¤ËÅþÃ£¤·¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ê¤É¤ÎÀ¯ÅÞÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ûÂ¸À¯ÅÞÂ¦¤È¤¹¤ì¤Ð»²À¯ÅÞ¤Ï¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢¶¼°Ò¤Ë±Ç¤ë¡£
¿ÀÃ«ÂåÉ½¤â¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£2024Ç¯½°±¡Áª¤ÎÅê³«É¼¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤ËNHK¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¡¢ÃÏÊý¤Î¹âÎð¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢»²À¯ÅÞ¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¡¢¸åÈ¾¤«¤Ê¤ê¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â¡¢»²À¯ÅÞ¤¤¤¤¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÄº¤¤¤¿¡×
¡Öº£¤Þ¤ÇÁ´¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡£À¯ºö¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¾¤ÎÅÞ¤È¿§¡¹°ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤«¤Ê¤êµÄÀÊ¤Ï¼è¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×
¢£¡Ö¼óÁê¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒ¡×¤Ë»¿À®¤ÎÎ©¾ì
¤³¤³¤Ç»²À¯ÅÞ¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼Åª¤ÊÆÃÄ§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ÈÅìµþÂç³ØÃ«¸ý¸¦µæ¼¼¤Ë¤è¤ë2024Ç¯½°±¡Áª¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¶¦Æ±Ä´ºº¤À¡£Èæ¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢³ÆÀ¯ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬À¯ºö¤´¤È¤Ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿Ê¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º³°¸ò¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦·ûË¡¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯²½¤¹¤Ù¤¤À¡×¡Ö·ûË¡²þÀµ¤ÏÉ¬Í×¤À¡×¡ÖÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤Ï¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»¿À®¤È¤¹¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢Î¾ÅÞ¤È°ã¤¦¤Î¤ÏÆüÊÆ°ÂÊÝÂÎÀ©¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¡Ö´íµ¡¤Î¤È¤¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¶¨ÎÏ¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÊÆ°ÂÊÝÂÎÀ©¤ò¤â¤Ã¤È¶¯²½¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î°Õ¸«¤Ë¶á¤¤¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÆüËÜ¤È´Ø·¸¤Ê¤¤ÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüÊÆ°ÂÊÝÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤Ë¶á¤¯¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤è¤ê¤âÆüÊÆ°ÂÊÝÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¿µ½Å¤ÊÎ©¾ì¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼óÁê¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒ¡×¤Ç¤ÏÂ¾ÅÞ¤è¤ê¶¯¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ì±¤ä°Ý¿·¤Ï¤ä¤ä»¿À®¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï»¿À®¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£´ûÂ¸À¯ÅÞ¤È°Û¤Ê¤ë¡ÖÈ¿ÊÆÊÝ¼é¡×¥¢¥Ô¡¼¥ë
¼Ò²ñÌäÂê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¡×¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ»ÑÀª¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ø¤Î»¿ÈÝ¤Ç¤Ï¡¢Î©·û¤ä°Ý¿·¡¢¸øÌÀ¡¢¶¦»ºÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤¬»¿À®´ó¤ê¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¡¢¼«Ì±¤Ï¤Û¤Ü¿¿¤óÃæ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢»²À¯¤À¤±¤¬ÌÀ³Î¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Àº§¤òË¡Î§¤ÇÇ§¤á¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»²À¯°Ê³°¤ÎÀ¯ÅÞ¤ÏÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤ï¤º¤«¤À¤±È¿ÂÐ´ó¤ê¤Ë¤º¤ì¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢»²À¯¤ÏÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¶¯¤¤È¿ÂÐ¤ò¼¨¤¹¡£¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎµÄÀÊ¤ä¸õÊä¼Ô¤Î°ìÄê³ä¹ç¤ò½÷À¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ë¥¯¥ª¡¼¥¿À©¤òÆ³Æþ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÂÐ¤¹¤ë»¿ÈÝ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±¤ä°Ý¿·¤¬¿¿¤óÃæ¡¢Î©·û¤Ê¤É¤¬»¿À®¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤ëÃæ¡¢»²À¯¤À¤±¤¬È¿ÂÐ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»²À¯¤Ï¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤Ï¶¯²½¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢·ûË¡²þÀµ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤È¤¤¤¦ÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¤ò¼«Ç§¤¹¤ëÎ¾ÅÞ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤ò¼è¤ë°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬Á´¤¯°ã¤¦¡£¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤¬¡Ö¿ÆÊÆÏ©Àþ¡×¤ò¼è¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤½¤ÎÏ©Àþ¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¶¯¤¯È¿È¯¤¹¤ë¼óÁê¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤Ë¶¯¤¤»¿À®¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡ÖÈ¿ÊÆÏ©Àþ¡×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñÌäÂê¤ËÌÜ¤òÅ¾¤¸¤ì¤Ð¡¢¶¯¤¤ÊÝ¼é»×ÁÛ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯³¦¤Ç°ì»þ¤Ï¡ÈÀäÌÇ´í×ü¼ï¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÈ¿ÊÆÊÝ¼é¡×¤ÎÎ©¾ì¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¢£¤ì¤¤¤ï¤Ë»÷ÄÌ¤¦Ä¶ÀÑ¶ËºâÀ¯
°ìÊý¡¢·ÐºÑ¡¢ºâÀ¯À¯ºö¤Ç¡¢»²À¯¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï¹ñºÄ¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤Ê¤ÉÎÌÅª´ËÏÂÁ¼ÃÖ¤òÂ³¤±¤ë¡×¤Ø¤Î»¿ÈÝ¤Ç¡¢ºÇ¤â»¿À®¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤ì¤¤¤ï¤À¤¬¡¢»²À¯¤Ï°Ý¿·¤ä¹ñÌ±Ì±¼ç¤è¤ê¤â¡¢¤ì¤¤¤ï¤Ë¶á¤¤»¿À®´ó¤ê¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤Ù¤¤À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤ì¤¤¤ï¤¬ºÇ¤âÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢»²À¯¤¬¼¡¤¤¤ÇÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼è¤ë¡£¸ø¶¦»ö¶È¤Ë¤è¤ë¸ÛÍÑ³ÎÊÝ¤ÎÉ¬Í×À¤Ç¤Ï¡¢¤ì¤¤¤ï¤¬ºÇ¤â»¿À®ÇÉ¤Ç¡¢»²À¯¤Ï¶¦»º¤ä¼ÒÌ±¤è¤ê¤â»¿À®´ó¤ê¤À¡£
¡Ö¹ñºÄ¤Ï°ÂÄêÅª¤Ë¾Ã²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖºâÀ¯ÀÖ»ú¤Ï´íµ¡Åª¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ñºÄÈ¯¹Ô¤òÍÞÀ©¤¹¤Ù¤¤À¡×¤Î¤É¤Á¤é¤ÎÎ©¾ì¤Ë¶á¤¤¤«¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±¡¢Î©·û¡¢°Ý¿·¡¢¸øÌÀ¤¬¤Û¤Ü¿¿¤óÃæ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼è¤ëÃæ¡¢¤ì¤¤¤ï¤ÏºÇ¤âÁ°¼Ô¤Ë¶á¤¯¡¢»²À¯ÅÞ¤â¤Û¤È¤ó¤É»÷¤¿Î©¾ì¡£»²À¯¤Ë¼¡¤¤¤ÇÁ°¼Ô´ó¤ê¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¹ñÌ±Ì±¼ç¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ÐºÑ¡¢ºâÀ¯À¯ºö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¤ì¤¤¤ï¤È»²À¯¤Ï¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡£2024Ç¯½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¼ç¤Ë¼ã¼Ô¤ä¸½ÌòÀ¤Âå¤«¤é¤Î»Ù»ý¤òÇØ·Ê¤ËÌö¿Ê¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ì¤¤¤ï¡¢»²À¯¤ÎÎ¾ÅÞ¤ÏÄ¶ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤ë¡£°ìÊý¡¢¤ì¤¤¤ï¡¢»²À¯Î¾ÅÞ¤Ï¡¢³°¸ò¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¼Ò²ñÌäÂê¤Ç¤ÏÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò°Û¤Ë¤¹¤ë¡£
¢£¡ÖÈæ³ÓÅª¼ã¤¤Êý¤Î±þ±ç¤¬Â¿¤¤¡×
À¯¼£Åª¤Ë¤Ï¤ì¤¤¤ï¤Ï¡Öº¸¡×¡¢»²À¯¤Ï¡Ö±¦¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢ºâÀ¯µ¬Î§¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±¤äÎ©·û¤Ê¤É¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡¢¤ì¤¤¤ï¡¢»²À¯¤ÎÎ¾ÅÞ¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÀ¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
2025Ç¯2·î¡¢»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¤ÈFNN¡Ê¥Õ¥¸¥Ë¥å¡¼¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ë¤Ë¤è¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡Ö¤ì¤¤¤ï¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê»º·Ð¿·Ê¹2025Ç¯2·î25ÆüÇÛ¿®¡Ë¡£
¼«Ì±¤Ï¡¢18¡Á29ºÐ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬11.8¡ó¡¢30Âå¤¬11.2¡ó¤È¤½¤ì¤¾¤ì2023Ç¯1·î°Ê¹ßºÇ¤âÄã¤¤¿ô»ú¤È¤Ê¤ê¡¢30Âå¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¡Ê15.9¡ó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ì¤¤¤ï¡Ê14.4¡ó¡Ë¤Ë¤â¸å¿Ð¤òÇÒ¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
»²À¯¤Î¿ÀÃ«ÂåÉ½¤â2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¸å¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÈæ³ÓÅª¼ã¤¤Êý¤Î±þ±ç¤¬Â¿¤¤¡×¡£ºâÀ¯½ÐÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Êº¸±¦¤Î¾®À¯ÅÞ¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¤«¤±¤Æº£¸å¤â¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¼èºàÈÉ¡Ë