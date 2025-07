元J得点王オルンガ、新天地はアル・アラビに決定…カタール国内移籍で2年契約

アル・アラビは5日、ケニア代表FWマイケル・オルンガの加入を発表した。今夏にアル・ドゥハイルとの契約が満了を迎えていたため、フリートランスファーでの加入となる。契約は2027年夏までの2年間。背番号は「14」に決まった。現在31歳のオルンガはユールゴーデン(スウェーデン)やジローナ(スペイン)などを経て、2018年夏に柏レイソルへ加入した。2019年のJ2リーグ最終節で京都サンガF.C.から1人で8ゴールを奪うなど、チームの得点源としてJ1リーグ昇格に貢献。在籍3年目の2020年には28ゴールを挙げてJ1リーグのMVPと得点王を受賞した。

تعاقدت إدارة النادي العربي مع المهاجم الكيني مايكل أولونغا لمدة موسمين ✍🏼



مرحبًا بـك في نادي الشعب !🔴⚪️



Al Arabi Sports Club is pleased to announce the signing of Kenyan striker Michael Olunga on a two-year contract ✍🏼 #العربي | #أولونغا_عرباوي pic.twitter.com/ulLNGqjhcz