陰謀論が武器に…アメリカ政治の分断を引き起こした「ヤバすぎる原因」

いま、世界中で蔓延して実際に政治や社会に影響を与え始めている「陰謀論」。

いったい、陰謀論はどこで生まれるのでしょうか? そして、なぜ信じてしまうのでしょうか?

アメリカ政党政治の変質

国際政治学者のイアン・ブレマーが率いる調査会社ユーラシア・グループは、アメリカの大統領選が実施された2024年初頭「今年の10大リスク」についてのレポートを発表し、その筆頭に「アメリカの政治的分断」をあげました。

レポートは、議会、司法、メディアという民主政治の中核的制度に対する国民の信頼が著しく低下し、政治的な分極化と党派対立が悪化している状況に偽情報の氾濫が拍車をかけ、アメリカ国民がもはや国家と世界に関する事実を共有することができなくなっていると指摘しています。このような状況下で大統領選が行われることで、国内はさらに激しく分裂していくことが予想され、アメリカの社会構造、政治制度、国際的地位が傷つけられていくだろうと懸念が述べられています。

このようにアメリカ社会の分断の危機について語られることは、今日では珍しいことではありません。しかし、筆者はこのような分断に苦しむアメリカ政治の像を受け入れるのに少々時間が必要でした。というのも、筆者が政治学や社会学を学び始めた1990年代は、アメリカやイギリスの二大政党制を理想的な民主主義の制度として崇めつつ、日本の「政治改革」をいかに進めていくことができるかを多くの人が熱心に論じていた時期で、筆者もそうした時代の空気を知らぬうちに吸い込んで常識を形成していたからです。

当時「政治改革」が叫ばれたのは、日本の政党政治は野党が弱過ぎて政権交代が起きず、与党の自民党に緊張感がなくなって国政が腐敗していると考えられたからでした。これは残念ながら今の自民党の「裏金問題」についても言えることだと思います。こうした緊張感のない日本の政治の仕組みを変えるためには、野党が政権を担えるだけの力を持たなければならず、アメリカやイギリスのような二大政党が常に競い合いながら民意を実現していくことこそが理想的だと考えられたのです。

政権交代可能な二大政党が競い合う環境こそが、もっとも成熟した民主主義を可能にするのだと誰もが信じて疑うことがありませんでした。まさかその二大政党が競い合うはずの大統領選挙が、著しいリスクとして懸念されるようになるなど想像もできなかったのです。

政党政治の変質という点でまず注目すべきは、共和党、民主党のそれぞれにおいてイデオロギーの棲み分けが進んできたことです。もともと共和党も民主党もそれほど思想的に統一が取れた政党ではありませんでした。思想的にはばらつきがあって、争点ごとに民主党員よりリベラルな共和党員がいたり、共和党員より保守的な民主党員がいたりすることは珍しくありませんでした。

ところが図が示す通り、1990年代から2010年代にかけて共和党はより保守的な思想の政党へと変化し、民主党はよりリベラルな思想の政党へと変化していきました。その結果、思想的に重なる部分が減っていき、両者の間にはイデオロギー的な距離が大きくなってきました。

加速する感情的分極化

なぜこのような変化が起きたのでしょうか。しばしば指摘されるのが、政治的な争点の性質が変わったことです。1990年代以降、アメリカ社会では人工妊娠中絶、公立学校でのお祈り、アファーマティブ・アクションなどの人々のアイデンティティに深く関わる問題をめぐる論争、対立が激化してきました。

人工妊娠中絶の問題を例に取ると、賛成派は望まない妊娠や出産について中絶をすることは女性の身体をめぐる自己決定権の問題であると考えますが、反対派は中絶することが「人殺し」であると批判します。この2つの考え方の間に妥協の余地はほぼありません。中絶を合法的に認めることに賛成するか、反対するか2つに1つを選ぶしかありません。

筆者が出会ったあるアメリカ人は、自分の妻が通院していたクリニックの前に「人殺し」と書かれたプラカードを持ったアクティビストたちが集まって訴えていたことを苦々しげに、吐き捨てるように語っていました。

妥協困難な争点が増えるほど、イデオロギー的分極化が進んでいきました。これに伴って感情的分極化も進んでいきました。感情的分極化とは、それぞれに対する感情的な嫌悪感や不信感が強くなっていく現象のことを指しています。考え方が違うだけであれば、互いの違いを認め合うことができます。しかし、相手への嫌悪感や不信感が強くなってくると話し合うことそのものが苦痛になってきます。

感情的分極化の深刻化を示す指標としてしばしば用いられるのが、感情温度です。もっとも否定的な感情を零で表し、もっとも肯定的な感情を100で表すよう求める質問に回答してもらうことで感情温度が測定されます。アメリカの心理学者シャント・アイエンガーらが共和党と民主党の支持者についてこの感情温度を調査したところ、1970年代から2016年までのおよそ40年の間に自党についてはほぼ変化はありませんが、対立する政党への感情温度は20ポイント近く低下していました。

感情温度の著しい低下は、相手に対する嫌悪感、不信感、憎悪の感情が広がっていることを意味しており、実際それは人々の暮らしの中にも現れるようになっています。計算社会科学の研究者クリス・ベイルは、『ソーシャルメディア・プリズム』という著書において「自分の子どもが対立する政党を支持する人間と結婚を決めたら不愉快になるかどうか」という全米選挙調査で長年行われてきた質問への回答の変化に注目しています。

それによると、「不愉快」と回答する人は1960年には共和党支持者で5%、民主党支持者で4%に過ぎなかったのですが、2010年には共和党支持者で27%、民主党支持者で20%と増加し、2018年にはいずれの政党もおよそ50%近くに達したとのことです。大学生を対象に行われたアメリカNBCの調査では、2020年の大統領選で異なる候補者に投票した人とは結婚しないと回答した人が63%に達したとのことでした(Jeffery Gottfried, Michael Barthel and Amy Mitchell “Trump, Clinton Voters Divided in Their Main Source for Election News.” Pew Research Center. 2017年1月18日)。

今や政党支持者間の対立は、理解可能性、共感可能性の希薄な妥協困難なものへと変貌してきました。支持政党の違いはもはや単なる政治的意見の違いではありません。選挙に負けることは、強い剥奪感を伴う経験となりました。対立する政党の関係者や支持者らは、もはや尊敬し合える対話の相手ではなく、妥協困難な「敵」とみなされるに至りました。政党間の対立において、陰謀論が武器化する環境条件が出来上がったのです。

