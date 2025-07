【60代以上必読】「いつの間にか胃がん?」2人に1人が抱える“見えない爆弾”とは?

人生100年時代は、健康こそ最大の資産です。しかし40歳を越えると、がん、糖尿病、腎臓病といった病気を避けては通れません。国立がん研究センターによれば、40〜49歳のがん患者数は、30〜39歳と比べると3倍以上です(2020年)。もちろん50代、60代と年齢を重ねるにつれ、がん患者数はどんどん増えていきます。

本連載は、毎日の食事から、大病を患ったあとのリハビリまで、病気の「予防」「早期発見」「再発予防」を学ぶものです。著者は、産業医×内科医の森勇磨氏。初の単著『40歳からの予防医学 医者が教える「病気にならない知識と習慣74」』を出版し、感染症医・神戸大学教授の岩田健太郎氏が「安心して読める健康の教科書」と推薦文を寄せています。出版を記念し、内容の一部を特別に公開します。

日本人の胃がんの死亡率はがんの中で3番目に高く、罹患者数は2番目に多いです(※1)。

昔に比べると数は減ってきてはいるものの、まだまだ身近ながんと言えるでしょう。胃がんの初期症状は下記のとおりです。

・胃の部分で出血が起こり、出血した血が小腸や大腸を通過する過程で変色し、「黒い便」となって排泄される

・胃の存在する「みぞおち」に痛みが生じる

・胃の壁の「のびちぢみ運動」がうまくできなくなり、早めに満腹感を感じる

胃がんは左の鎖骨のくぼみにあるリンパ節に転移しやすく、この部位に硬いしこりが生じた場合は胃がんがリンパ節に転移した可能性があります。これを「ウィルヒョウ転移」といいます。

胃がんの原因の大半を占めるのが「ピロリ菌」という細菌です。ピロリ菌とはミドリムシのような形をしていて、胃酸を中和する能力を持っています。そのため「胃の中で生き続けることができる」という非常に特殊な性質を持っています。

「菌ならいつか殺菌されるのでは?」と思うかもしれません。しかしピロリ菌は長期間胃に居座り続けることができるため、慢性的に胃を荒らして炎症を起こします。そして、その炎症が胃がんにつながっていくのです。

また「CagA」と呼ばれる病原性を持つタンパク質を胃に注入し、胃がんを引き起こす性質もあります。CagAの構造はピロリ菌が生息している地域によって異なります。「欧米型と比べると、日本に生息する『東アジア型』のほうが胃がん発症リスクが高くなる」と東京大学の研究チームが2017年に発表しています(※2)。

感染経路ははっきりわかってはいませんが、昔の井戸水のような衛生環境の悪い水や食事から感染するといわれています。また食事の口移しなどによる親から子への感染の可能性も指摘されていて、小さい頃に感染して、長い間胃を荒らした結果、胃炎から胃がんになってしまう状況も想定されます。

とはいえ現代では、上下水道の衛生環境が格段に改善されています。若者の感染率は下がってきており、「今後、胃がんになる人はぐっと減る」と予想されています。

しかし、「中高年世代」にとってはまだまだ油断できません。インフラが整っていなかった時期に幼少期を過ごしていた人は特に要注意と言えるでしょう。年齢が上がれば上がるほど感染率が上昇し、40代では5人に1人、60代ではなんと2人に1人がピロリ菌に感染しているといわれています(※3)。

残念なことに、ピロリ菌の検査は、対策型検診(市区町村が行う公共的な検診)には含まれておらず、任意型検診(医療機関が行う人間ドック等の検診)なのです。除菌のエビデンスに関しては「除菌をすれば胃がんのリスクが下がる可能性はあるが、まだ結論は出せない」段階だからです(※4)。

国としても、エビデンスのはっきりしないものに莫大な予算をかけ、対策型検診にはできません。ただ、この考えは「国」視点のもの。「個人」視点では違ってきます。

例えば、あなたの胃の中にピロリ菌の存在が確認できました。除菌の有効性を示したエビデンスはありません。しかし、ピロリ菌が胃がんのリスクを上げることは医学界でも決着がついています。

あなたは除菌しますか? しませんか?

先述したように、日本のピロリ菌は欧米のものより悪質です。アジア人に限定した論文を見てみると、「健康で症状のない人たちもピロリ菌を除菌したほうが胃がんのリスクを減らす」というデータも存在します(※5)。

検査方法も簡単です。血液検査でもわかりますし、自宅でできる尿検査の検診キットなどもあり、誰でもすぐできます。

注意点が1つあります。「除菌をしたから胃がん検診を受けなくてOK」ではありません。ピロリ菌がすみ着いていた期間に胃を荒らし、すでに「胃炎」の状態が形成されていることもあるからです。現代の衛生環境では、新たにピロリ菌にかかるリスクは低いです。ピロリ菌検査を一度して陰性であれば、おおむね安心していいということも併記しておきます。

