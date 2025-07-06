¡Ö¼ã¼ê¤¬»Ù¤¨¤¿¤¤¤¤¾¡Íø¡×¥é¥°¥Ó¡¼¡¦ÆüËÜÂåÉ½¥¨¥Ç¥£¡¼HC¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾Î»¿¡¡¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Ë12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø
¡þ¥é¥°¥Ó¡¼ ÆüËÜÂåÉ½24-19¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½(5Æü¡¢¥ß¥¯¥Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àËÌ¶å½£)
¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤¬»î¹ç¸å¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°13°Ì¤ÎÆüËÜ¤¬Æ±12°Ì¤Î¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤ËÁ°È¾7-19¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¤â¡¢¸åÈ¾¤ÏÆüËÜ¤¬2¥È¥é¥¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤òÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢²áµî1¾¡13ÇÔ¤À¤Ã¤¿ÆñÅ¨¤«¤é2013Ç¯°ÊÍè12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥ê¡¼¥Á ¥Þ¥¤¥±¥ëÁª¼ê¤ä¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥ê¡¼Áª¼ê¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Î¥ó¥¥ã¥Ã¥×8¿Í¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢»î¹ç¤ÏÂåÉ½½é¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÃæÆï°ì´üÁª¼ê¤ä¥Ï¥é¥È¥¢¡¦¥ô¥¡¥¤¥ì¥¢Áª¼ê¤¬¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¤»î¹ç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Ç¥£¡¼HC¤Ï¡Ö¼ã¼ê¤¬»Ù¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ï¶ÛÄ¥¤À¤Ã¤¿¤ê¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ²¿¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤«³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ(¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î)¥ê¡¼¥Á ¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤ò·«¤ê¹¤²¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½½é¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤Ã¤¿ÃæÆïÁª¼ê¤ÏÁ°È¾20Ê¬¤ËÉÔÅö¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¥·¥ó¥Ó¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥·¥ó¥Ó¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î³°¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Ç¼«Ê¬¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬Æ¬¤Ç¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤«¤é¤¤¤¤Æ¯¤¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¥Ï¡¼¥É¤Ë¥é¥ó¤ò¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Ìë´î¤ó¤À¸å¤Ï¿À¸Í¤Ç¼¡¤Î»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ïº£¸å12Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Ç¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½¤È¡¢8·î30Æü¤Ë¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤ÈµÜ¾ë¡¦¥æ¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀçÂæ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£