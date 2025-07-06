°ìÈ¯¤Ç¸«ÇË¤Ã¤¿ÄÔÈ¯É§¤ÎÌÜ¡¢Ì¾¼ê¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÍß¤·¤¬¤Ã¤¿º£¤Ç¤â»Ä¤ë¡ÖÄÔ¤È¤¸¡×¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¡Ú¥°¥é¥Ö¤Î¿ÀÍÍ¡ÁÅò¤â¤ß·¿ÉÕ¤±È¾À¤µª ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼µ×ÊÝÅÄ±¿Æ°¶ñÅ¹¡¦¹¾Æ¬½ÅÍø¡ã40¡ä¡Û
¡¡¢¡À¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä2016Ç¯1·î20Æü(·É¾ÎÎ¬¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î)
¡¡ÀÐÌÓ¹¨Åµ¡¢»³ºêÍµÇ·¤È¤¤Æ¡¢¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î¥°¥é¥Ö¤òºÇ¤â¹¤á¤¿¤Î¤¬Æ±¤¸À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÄÔÈ¯É§(¸½ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºÌî¼êÁí¹ç·óÆâÌî¼éÈ÷¥³¡¼¥Á)¤À¡£1984Ç¯¡¢¸½ÌòºÇ½ªÇ¯¤Î»³ºê¤¬¿·¿Í¤ÎÄÔ¤ò¹¾Æ¬¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¹¾Æ¬¤ÈÄÔ¤Ï¤È¤â¤Ëº´²ì¸©½Ð¿È¡£2¿Í¤¬¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤Î¼éÈ÷¤Î¤¦¤Þ¤µ¡¢µåºÝ¤Î¶¯¤µ¤Ïº£¤µ¤éÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£86Ç¯¡¢88¡Á94Ç¯¤«¤é¤Ï7Ç¯Ï¢Â³¤È¡¢ÆóÎÝ¼ê¤Ç¤ÏÎòÂåºÇÂ¿¤Î8ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄÔ¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¥°¥é¥Ö¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À°Â¿´´¶¤ò½Å»ë¡£¡Ö¤³¤Î¥°¥é¥Ö¤ò»È¤¦¤È¡¢Â¾¤Î¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÐÌÓ¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¡¢¹¾Æ¬¤¿¤Á¤ÏÄÔ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÇÀ¾ÉðÃ´Åö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¶¶ËÜ¤¬2¸Ä¡¢¹¾Æ¬¤¬3¸Ä¤Î¥°¥é¥Ö¤ò·¿ÉÕ¤±¤·¤ÆÄÔ¤ËÅÏ¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤Îµ»½Ñ¤â½½Ê¬¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÔ¤«¤é°ìÈ¯¤Ç¸«ÇË¤é¤ì¤¿¡£º¸¼ê¤Ï¹¾Æ¬¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÄÔ¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤Û¤·¤¬¤ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£Ê¡ÎÉ½ß°ì(¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º´ÆÆÄ)¡¢ÇÏ¾ìÉÒ»Ë(¸½´Ú¹ñ¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥³¡¼¥Á)¤é¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼éÈ÷¤ÇÌ¾Á°¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤âÆ´¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄÔ¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖÄÔ¤È¤¸¡×¤Èº£¤Ç¤âÌ¾¾Î¤ò»Ä¤¹¡£µ×ÊÝÅÄ±¿Æ°¶ñÅ¹¤Î½¾¶È°÷¤Ê¤é²¿¤âÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹¾Æ¬¤¬¹©É×¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¥°¥é¥Ö¤Î¾®»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬ÉôÊ¬¤ÏÄÌ¾ï¤Ï3¥«½ê¤Ë¤Ò¤â¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄÔ¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¸Ç¤¯¡¢¶¯¤¯¡×¤È¤Î°Õ¸þ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ4¥«½ê¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÄÔ¤È¤¸¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÔ¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤Ï¿ô¸Â¤ê¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Î°ìÈÖ¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£99Ç¯¤´¤í¡¢ÄÔ¤ÈÇÏ¾ì(Åö»þ¤Ï¤È¤â¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º)¤òÁê¼ê¤Ë¹¾Æ¬¤¬Íê¤ß¹þ¤ß¡¢Èà¤é¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ÎÃÏ¡¦º´²ì¸©Æâ¤ÎÎ¹´Û¤ÎÄí¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¹¾Æ¬¤Îº¸¼ê¤Ë¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤Ê¤¤ÈÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¿¿¤ÃÊ¿¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥°¥é¥Ö¡£ÄÔ¤¿¤Á¤«¤éÁ÷µå¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¹¾Æ¬¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëàÅö¤ÆÊá¤êá¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥¹¥Ê¥Ã¥×¤ò¸ú¤«¤»¤ÆÊÖµå¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤¿¤Á¤â¤¢Á³¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¹¾Æ¬¤ÎÇ¯Îð¤Ï67ºÐ¤«¡¢68ºÐ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£(¿¹ËÜÇî¼ù)