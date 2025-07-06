ÃæÃ«½á¿Í£ö£ó¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡¡¸½Ìò²¦¼Ô¤¬¾¡ÇÔ¤ò¥º¥Ð¥ê¡ÖÃæÃ«Áª¼ê¤¬ÃæÈ×¤°¤é¤¤¤ÇÅÝ¤¹¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£Ã¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤Îº£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½Ìò²¦¼Ô¤¬Àê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤Ï£¶·î¤Ë£É£Â£ÆÁ°²¦¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¿Í¤¡ÊÏ»Åç¡Ë¤ò£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¤Æ²¦ºÂÅý°ì¤ËÀ®¸ù¡£¼¡Àï°Ê¹ß¤ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ³¬µé¥¢¥Ã¥×¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÃæÃ«¤¬£×£Â£ÁÆ±µé£±°Ì¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë·×²è¤¬Éâ¾å¡£¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Ï£µ·î¤Ë°æ¾å¤«¤é¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Ç£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé£¹°Ì¤Î°¤ÉôÎïÌé¡Ê£Ë£ÇÂçÏÂ¡Ë¤Ï¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Î¡Ö¥Ü¥¯¥µ¡¼¥È¥ê¥ª£ã£è¡×¤ÇÃæÃ«¤È¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ÎÂÐÀï¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÃæÃ«Áª¼ê¤¬¤É¤Îµ÷Î¥¤ÇÀï¤¦¤«¡£Á°²ó¡¢À¾ÅÄÁª¼ê¤È¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ïµ¤»ý¤Á¤ò½Ð¤·¤ÆÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤¢¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Ãæ´Öµ÷Î¥¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±ó¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤Î´Ö¹ç¤¤¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤ä¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÌÀ³Î¤ËÃæÃ«Áª¼ê¤¬¼è¤Ã¤Æ¡£È½Äê¤«¡¢ÃæÈ×¤°¤é¤¤¤ÇÅÝ¤¹¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥×¤È¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Ï¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¤Î¡¢Áê¼ê¤ÎÂÇ¤Ã¤¿¸å¤ÎÁÀ¤¤¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥×¤Î¤¢¤Î¶¯ÂÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¡£ÂÇ¤Á½ª¤ï¤ê¤È¤«ÂÇ¤Ä»þ¤Ë¥¬¡¼¥É¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤À¤«¤é¡×¤ÈÆñÅ¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÃæÃ«Áª¼ê¤â¤½¤³¤ÏÀäÂÐ¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÐ¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ëµ÷Î¥¤¬±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÃæÃ«Áª¼ê¤ÏÍ¥Àª¤Ç¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÅ¸³«¤òÍ½Â¬¤·¤¿¡£