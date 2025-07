Conton Candyの新曲「スノウドロップ」が本日7月6日より配信開始となった。 本楽曲は7月より放送中のTVアニメ『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』オープニングテーマとして書き下ろされた作品で、透明感溢れる唯一無二のボーカルと繊細に重ねられたコーラスワークが響き合うギターロックチューン。ざらついた“現実”の中で生まれた“希望”が詩情を帯びたフレーズで描かれ、『青ブタ』の世界観に没入できる楽曲となっている。 また、メンバーからは、自身初のアニメオープニングテーマとなる本楽曲についてコメントが寄せられた。 ◆ ◆ ◆ ■Conton Candyコメント 長く愛されている作品であるからこそ、まさか私たちがオープニングを任せていただけるとは思ってもみなかったので、とても驚きました。その分、胸を張れる1曲を届けたいという気持ちが何よりも大きかったです。楽曲に関しては、“思春期症候群”というキーワードをもとに、主人公たちの複雑な気持ちをいかに楽曲に昇華させられるかを深く考えて作りました。私たちも「探して、彷徨って、生きる」強さをもらったこの作品に携わることができて、心から感謝しています。 ◆ ◆ ◆ さらに、『青ブタ』のノンクレジットオープニングムービーも公開されている。楽曲「スノウドロップ」とあわせてチェックしてほしい。 Digital Single 「スノウドロップ」2025年7月6日(日)リリースhttps://contoncandy.lnk.to/SnowDrop <Conton Candy pre. Boost! Boost! Boost! Tour 2025>・11/22(土) 大阪・心斎橋 Music Club JANUS・11/24(月・祝) 愛知・名古屋JAMMIN’・11/30(日) 東京・代官山UNIT ▼Conton Club先行受付中期間:7/5(土)21:00〜7/13(日)23:59https://fanicon.net/fancommunities/5736 ▼オフィシャル先行期間:7/14(月)18:00〜7/28(月)23:59https://eplus.jp/contoncandy/ 関連リンク◆Conton Candy オフィシャルサイト◆Conton Candy オフィシャルX◆Conton Candy オフィシャルInstagram◆Conton Candy オフィシャルYouTube

