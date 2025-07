中森明菜1980年代の歌唱映像が60回目の誕生日に4Kデジタルリマスター配信決定！予告映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■7月13日0時より『中森明菜 Best Performance on NHK in July, Vol.2』がプレミア公開!

『中森明菜 Best Performance on NHK』第8回が、中森の記念すべき60歳となる誕生日・7月13日0時よりYouTubeプレミア公開されることが決定した。

1980年代のNHK番組歌唱映像を4Kデジタルリマスターで配信する『中森明菜 Best Performance on NHK』。第8回は、通常(毎月1日&15日配信)より少し早めの公開となる。

配信初登場の「SOLITUDE」(13thシングル)や、放送以来ほとんど世に出ることのなかった超貴重な映像「BLONDE」(18thシングル)など、全6曲の圧巻のパフォーマンスが楽しめる。

YouTubeプレミア公開は、誰でも無料でリアルタイム視聴ができ、チャットを通して全世界の視聴者とリアルタイムでコミュニケーションを取ることも可能。なお、プレミア公開後は4Kデジタルリマスター版で通常公開となる。

また、『中森明菜 Best Performance on NHK in July, Vol.2』の予告編映像も公開スタート。プレミア公開の視聴予約をして、7月13日0時、中森明菜 60回目の誕生日を一緒に祝おう。

■中森明菜『Best Performance on NHK in July, Vol.2』楽曲ラインナップ

1.トワイライト -夕暮れ便り-(Live on NHKレッツゴーヤング, 1983年7月24日)

2.北ウイング(Live on NHKレッツゴーヤング, 1984年7月29日)

3.サザン・ウインド(Live on NHKレッツゴーヤング, 1984年7月29日)

4.ジプシー・クイーン(Live on NHKヤングスタジオ101, 1986年7月13日)

5.SOLITUDE(Live on NHKヤングスタジオ101, 1987年7月12日)

6.BLONDE(Live on NHKヤングスタジオ101, 1987年7月12日)

中森明菜 OFFICIAL SITE

https://akinanakamoriofficial.com