Perfumeが、日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』主題歌となっている「巡ループ」を5日放送の『THE MUSIC DAY 2025』で初披露。同楽曲が7月9日(よる10時)のドラマ初回放送直後の7月10日(0時)に配信リリースされることを発表した。 2016年、2018年に公開された広瀬すず主演の映画『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』で、主題歌「FLASH」「無限未来」の2曲を通して、作品の世界観を彩ってきたPerfume。映画シリーズから約10年、7月9日より放送の日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』では最新曲「巡ループ」が主題歌を務める。 『THE MUSIC DAY 2025』で初披露された「巡ループ」は、誰もが抱える未来への不安を変わりゆく四季を仲間と過ごす中で、自分の居場所や夢中になれることを見つけるという内容の歌詞がドラマのストーリーともリンクしている楽曲。そんな歌詞の世界観と、サビでは体が動き出しそうな爽やかさが感じられるサウンド、そしてこれまでのPerfumeの軌跡とリンクするようなエモーショナルなダンスも注目ポイントだ。 そして、7月10日の楽曲配信リリースの直前カウントダウン企画として、7月9日のドラマ『ちはやふる−めぐり−』放送終了後、Perfume公式Instagramでメンバーによる生配信も行なわれる。 Perfumeは今年結成25周年・メジャーデビュー20周年を迎え、今秋にアルバム『ネビュラロマンス』後篇のリリースも控える。さらに9月22日23日には2DAYSとなる東京ドーム公演<Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME>が開催される。 デジタルシングル「巡ループ」 2025.07.10配信リリースhttps://prfm.lnk.to/meguru-pu タイアップ情報 ■『ちはやふる−めぐり−』放送日時:2025年7月9日(水)放送開始 毎週水曜よる10:00〜11:00 ■出演者當真あみ 原菜乃華 齋藤潤 藤原大祐山時聡真 大西利空 嵐莉菜 坂元愛登 高村佳偉人 橘優輝/石川雷蔵 瀬⼾琴楓 高橋佑大朗(※「高」は正式には「はしごだか」)/藤枝喜輝 大友一生 漆山拓実要潤/富田靖子 高橋努 波岡一喜/高嶋政宏(※「高」は正式には「はしごだか」)(特別出演)内田有紀(特別出演)/上白石萌音【広瀬すず 野村周平 矢本悠馬 森永悠希 佐野勇斗 優希美青】 ■スタッフ情報原作:末次由紀『ちはやふる』(講談社「BE・LOVE」所載)ショーランナー:小泉徳宏監督:藤田直哉・本田大介・松本千晶・吉田和弘脚本:小坂志宝・本田大介・松本千晶・金子鈴幸脚本協力:モノガタリラボ音楽:横山克主題歌:Perfume『巡ループ』 (UNIVERSAL MUSIC LLC)プロデューサー:榊原真由子・巣立恭平・中村薫・平田光一企画・プロデューサー:北島直明チーフプロデューサー:松本京子制作協力:ROBOT・ウインズモーメント製作著作:日本テレビ ■番組公式HP・SNS番組公式ホームページ https://www.ntv.co.jp/chihayafuru-meguri/番組公式X https://x.com/chihaya_koshiki(@chihaya_koshiki)番組公式Instagram https://www.instagram.com/chihaya_koshiki/ (@chihaya_koshiki)番組公式TikTok https://www.tiktok.com/@chihaya_koshiki (@chihaya_koshiki)番組公式ハッシュタグ #ちはやふる <Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME> [日程]9月22日(月)開場 16:30/開演 18:309月23日(火・祝)開場 15:00/開演 17:00 [会場]東京ドーム 特設サイト https://www.perfume-web.jp/20×25-anniversary/tokyodome/ 関連リンク ◆Perfume 周年記念特設サイト◆Perfume オフィシャルサイト◆Perfume Instagram◆Perfume X◆Perfume TikTok

