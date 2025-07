暑かった昼間の時間が幻のように、涼しい風がそよいでいる太陽が丘。心地よい時間が流れるなか、早くも<京都大作戦2025〜暑さも雨もお茶のこ祭祭〜>の1日目が終わろうとしている。 ◆ライブ写真 いよいよはじまる10-FEETのステージに、SEが鳴り響くと同時に、ステージ前から丘の上までタオルが掲げらえる壮観な景色が広がっていく。 KOUICHI(Dr)、NAOKI(B)が登場し、TAKUMA(Vo, G)の「おーい、すっとぼけにきたぞ。やれるか、お前ら」という言葉と共にライブは「JUNGLES」でスタート。ギターリフとビートから、ブリブリに低音のベースが観客の興奮を駆け上がらせていく。ダイナミックなビートにコブシやシンガロングが上がり、グラウンド一面が観客のジャンプで波のように揺れる。頭からパワフルだ。続く「super stomper」は、先ほどのMAN WITH A MISSIONのステージでのお返しとでもいうように、Tokyo TanakaとJean-Ken Johnnyが登場。オオカミふたりがステージを無尽に駆け巡って、アジテートする。 この冒頭2曲で会場の一体感が上がったところに、「Re方程式」で10-FEETの歌心が染みわたっていった。歌を口ずさみ、サビで大きなシンガロングをする観客を見て、笑顔を浮かべるTAKUMA。ボルテージはぐんぐんと上がっていってるのだが、ふと空気がほどけるような柔らかさというか、ガチガチに攻めるばかりでない心地のいい抜けがある。冒頭にTAKUMAが言った“すっとぼけていこう”という、何とも他の言葉ではうまいこと言えないような10-FEETらしいユーモアや肩の力の抜き加減が、会場を包んでいるようだ。 そしてオレンジの照明が夕日のように輝く「back to the sunset」から「太陽4号」、さらにROTTENGRAFFTYのN∀OKIとNOBUYAをゲストに迎えた「その向こうへ」という流れは、心の澱のようなものを昇華するいっぺんのストーリーのように聞こえてくる。泣きのメロディに「back to the sunset」や「太陽4号」でTAKUMAの声がわずかにかれているのは、今日一日、いろんなステージに出演し、また出演した仲間たちと語らったからだろうか。その充実が見てとれて、ともに歌う観客の声もエモーショナルだ。 一転して「その向こうへ」では、ROTTENGRAFFTYのふたりの馬力に負けぬように3人のアンサンブルもアグレッシヴに暴れていく。グラウンドの中心には超巨大なサークルが渦をなしている。さらに「第ゼロ感」では、NAOKIの「太陽が丘、ぶっ飛べ!」という挑発的な叫びとプレイとで、何度も大きな爆発を起こしていく。ライブで重ねるごとに、タフにしなやかにと強靭なフィジカルを育んでいく「第ゼロ感」。まだまだ進化するのかと、驚かされる曲でもある。 「もっとすっとぼけたいのよ、お前らと。別れがあったやつ、どうしようもないやつ、ボロボロのやつ、コンプレックスまみれのやつ、一緒にすっとぼけたいのよ。無責任なかっこいいことは言わん、お前はひとりやないでともいわん。ひとりな時はいっぱいある。俺も、きっとお前も、ひとりぼっちの時はいっぱいある。ほんまにひとりぼっちじゃなくても、周りにいっぱい仲間がいても、たくさんいる分だけ、ひとりぼっちの時もあるし。努力は必ず報われる、とも思わへんし。努力はきっと誰かが見てる──アホか、そんなことない時いっぱいあるわとも思うけど、今日はすっとぼけたいのよ、お前らと。ひとりぼっちな時いっぱいあるって、人間なんて極端なこと言ったらひとりで生まれてきて死ぬときもひとりや。でもすっとぼけて生きていかないと」(TAKUMA) TAKUMAはギターを奏でながら滔々と話す。語るように、問うように、自分にも言い聞かせるかのように、少しだけ目線や問題の力点を変えて生きるコツみたいなものを示唆してくれる。それが、“すっとぼける”ということなんだろう。いい具合に力が抜けたところでラストの「VIBES BY VIBES」は、いろんなことを忘れて、楽しく誰かと肩を組んでぐるぐると回ったり、ジャンプしたり、声を張り上げたりという、多幸感たっぷりの光景がこの太陽が丘一面に広がった──と、ここで本編は大団円となる予定だが、なにやらドラムの元に3人集まってヒソヒソとやっている。 TAKUMAによると、KOUICHIが「その向こうで」のときに間違えたので、もう一度やりたいという。「友だち(ROTTENGRAFFTY)がもう一回来るとは限らないぞ」と言いながらも、本編の最後に「その向こうで」をリベンジするという、ドタバタな面白さは10-FEETの3人のキャラクターがあるからこそだ。結果、2度目の「その向こうで」では、ROTTENGRAFFTYから侑威地とHIROSHI、NOBUYAが登場して、また新たな面を見せてくれた。これもまた、“すっとぼける”醍醐味だろう。 アンコールでは、「楽しめ、人生。人生なんか全部ギャグや。ネットの誹謗中傷もギャグやから、ギャグで返せ」とTAKUMAはあったかい言葉を投げ、「蜃気楼」と「ヒトリセカイ」を演奏した。「時間かかってもええから、幸せになれよ」「もっとすっとぼけろよ」と曲中に投げかける言葉が何とも沁みる。今日という日を、じんわり温かく締めくくった。 終演後、MCを務めたMobstyle田原氏と共にあいさつに立った3人。NAOKIは「今日はありがとうございました。体調とか大丈夫ですか、僕はもう限界です」と言いつつ、「朝ここに向かう前にドラッグストアに寄った時、京都大作戦のTシャツを着ていたら、店員さんに“私はいけないので私の分まで楽しんでください!”と言われたので、店員さんの分まで楽しみました! もう今日は大満足なので、みんな家に帰るまで体調崩さず、明日来る人は体調万全で遊びに来てください」と語る。 KOUICHIは「ええこと言うな──♪あんなこといいな、できたらいいな」といつもの調子でドラえもんの曲を歌い出す。「♪みんなみんなみんな叶えてくれる、イノウエナオキが叶えてくれる、明日も大作戦できるかな?」と無茶振りをするKOUICHIに、「はい、できるとも〜」とドラえもんで応えるNAOKI。そんなゆるーいくだりもありながら、「1日目、無事終了」と恒例の一本締めで「終幕」となった。 文◎吉羽さおり写真◎HayachiN、Yukihide”JON…”Takimoto、青木カズロー セットリスト1.​ JUNGLES2.​ super stomper3.​ Re方程式4.​ back to the sunset5.​ 太陽4号6.​ その向こうへ7.​ 第ゼロ感8.​ VIBES BY VIBES9.その向こうへ en1. 蜃気楼en2.ヒトリセカイ <京都⼤作戦2025 〜暑さも⾬もお茶のこ祭祭〜><MISSION IMPOSSIBLE-KYOTO 2025 〜No big deal in the […]

