⽯崎ひゅーいが本⽇5日、⼤阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TT ホールにて⾃⾝最⼤キャパとなるホールワンマンライブ<⽯崎ひゅーい LIVE 2025 - Season2 ->の初⽇公演を開催。公演中にサプライズで新曲「しょうが焼き」を披露した。 この楽曲は、誰しもが⼼に秘めている過去の”⽢じょっぱい”思い出や⼩さな後悔を、「しょうが焼き」というフィルターを通して歌った、暖かくもどこか切ないミドルバラードのラブソング。アコースティックギターとピアノの柔らかな⾳⾊に、胸に沁みわたる唯⼀無⼆の歌声が交わった、⽯崎ひゅーいの新しいシーズンを想起させる⼀曲となっている。 そんな新曲「しょうが焼き」が、7⽉9⽇(⽔)より配信リリースされる。配信ジャケットのしょうが焼きの写真は料理好きの⽯崎ひゅーいが⾃ら作ったもの。⽯崎は、「この曲が聴いてくれた⽅それぞれの思い出の味になったらいいな」と語った。 さらに、11⽉より全国14公演を巡る弾き語りライブツアー<⽯崎ひゅーい TOUR 2025-2026 Season2 -Acoustic Set->の開催も発表された。 7⽉25⽇(⾦)に開催されるホールワンマンライブ<⽯崎ひゅーい LIVE 2025 - Season2 ->の東京公演はチケット⼀般発売中。新たなシーズンの幕開けとなるこのライブにもぜひ⾜を運んでもらいたい。 ◆ ◆ ◆ ■⽯崎ひゅーい コメントこの歌は、すべて主⼈公の頭の中にある思い出で出来ています。⼤切な⼈と⼤切にしてきた時間がふと蘇る瞬間。しょうが焼きの味に思い出のスイッチを押されてしまった主⼈公は、⾃分だけが変われずにその世界に取り残されてしまったような感覚に陥りますが、それが⼼地良くもあり、それは毎⽇の当たり前の時間の経過の中で気づこうとしていなかったこと、考えたくないことでもあります。その⽇はなぜか、「昔よりもだいぶ並ぶようになったな」とか、「あの漫画や雑誌、置かなくなったんだ」とか、「味がちょっと濃くなったな」とか、普段あまり気にかけていないことを意識してしまう⽇でした。僕は特に「味」に固執するタイプなんだと、僕は味覚執着男なんだと、制作をしながらそんなことを考えていました。付け合わせのキャベツを⾷べ終わる頃にワンコーラス⽣まれて、いつもより感謝を込めて「ご馳⾛様」を⾔って帰りました。この曲が聴いてくれた⽅それぞれの思い出の味になったらいいな。 お昼、近所の定⾷屋さんにて。⽯崎ひゅーい ◆ ◆ ◆ デジタルシングル「しょうが焼き」 2025年7⽉9⽇(⽔)配信スタートhttps://erj.lnk.to/shougayaki ライブ情報 <⽯崎ひゅーい LIVE 2025 - Season2 ->2025年7⽉5⽇(⼟) ⼤阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TT ホール2025年7⽉25⽇(⾦) 東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋⾕公会堂) ★東京公演チケット⼀般発売中・イープラス:https://eplus.jp/ishizakihuwie/・ローソンチケット:https://l-tike.com/ishizakihuwie/・チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/ishizakihuwie/ <⽯崎ひゅーい TOUR 2025-2026 Season2 -Acoustic Set->2025年11⽉15⽇(⼟) […]

The post ⽯崎ひゅーい、⾃⾝最⼤規模のホールワンマンで新曲「しょうが焼き」をサプライズ披露 first appeared on BARKS.